NBA Finals, la preview du Game 5 : réaction des Suns à la maison ou les Bucks dans la continuité ?

JaVale McGee sélectionné pour les JO, la sortie imminente de Space Jam 2… Allez, fini l’animation, retour au vrai basket ce soir avec le Game 5 des Finales NBA entre les Suns et les Bucks. Les deux équipes ont géré leurs deux rencontres à domicile, le dernier match était fou, on a qu’une hâte maintenant, c’est d’être à 3h ce soir pour voir qui des hommes de Mike Budenholzer ou Monty Williams prendront l’avantage dans cette série inédite.

La série est complètement relancée ! Après une avance de 2-0 pour les Suns et un retour à la maison plus qu’important pour les Bucks, Giannis a passé la seconde, Middleton aussi, Toupane n’a toujours pas de temps de jeu, et les Daims sont revenus à hauteur de CP3 & Cie, pour le plus grand plaisir des fans NBA (sauf ceux des Suns), qui auront donc droit à minimum deux matchs supplémentaires de plaisir avant le début des vacances. Khris Middleton a claqué 40 points, Giannis et D-Book ont aussi passé cette barre, à qui le tour maintenant ? Jeff Teague ? Abdel Nader ? Les paris sont ouverts. En tout cas, les deux équipes nous offrent du très beau spectacle, le Freak nous lâche des blocks venus d’ailleurs, et Devin Booker nous rappelle que pour ses premiers Playoffs, il est loin d’être intimidé.

Si certains pensent que le contre de Deandre Ayton est synonyme de fin d’espoir pour Monty Williams et les siens, ne vendons pas la peau du Cactus avant de l’avoir tué, car CP3 et les siens n’ont pas dit leur dernier mot, eux qui sont passés à une main grecque d’aller chercher leur troisième victoire de la série au Game 4. Pour consoler le first pick 2018, qui a déjà vu trois psys depuis jeudi, quoi de mieux qu’un retour à la maison ? Pour ce Game 5, les Soleils de Phoenix pourront compter sur leurs supporters, bien motivés à pousser les joueurs de l’Arizona à aller chercher ce troisième succès, les rapprochant à une longueur du O’Brien Trophy, que la franchise n’a jamais remporté. Mais bon, de l’autre côté, Milwaukee a bien envie de célébrer le titre à la maison, et pour ça il faut passer par une victoire à la Talking Stick Resort Arena (Phoenix Suns Arena), qui leur offrirait une balle de match, devant les leurs, au Fiserv Forum, mardi prochain.

Voilà pour le contexte de ce match déterminant pour la suite. Historiquement, dans une série à égalité, le vainqueur du Game 5 prend une belle option sur la victoire finale. Si avec tout ça vous voulez dormir à 3h, on l’accepte, mais il faudra nous expliquer quand même. En tout cas, nous on sera devant, histoire de vous raconter ça bien comme il faut à votre réveil. Et si vous êtes là cette nuit, vous ne regretterez pas de vous être levés, car ce Game 5 s’annonce fou !