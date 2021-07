NBA Finals : les Bucks reviennent à 2-2, la vie est plus facile quand ton Big Three joue comme un Big Three

Ces Bucks sont renversants ! Après un match très serré (et très… bizarre), Milwaukee arrache une victoire cruciale dans ces Finales. Khris Middleton a répondu présent et a mené la fronde face à des Suns qui semblaient pourtant supérieurs une grande partie du match. Mais au final ça fait bien 2-2, et on a donc droit à une série totalement relancée !

Qui aurait pu prédire un tel scénario ? Mike Budenholzer peut en tout cas être fier de ses joueurs, eux qui ont livré cette nuit un match très physique, très rude, à l’image de cette équipe finalement. En début de rencontre les Bucks étaient pourtant très maladroits (8/25 au tir, 2/10 à 3-points au premier quart) au cours d’un round d’observation assez étrange, sur la base d’un faux rythme imposé par deux défenses bien en places. Le face-à-face entre Khris Middleton et Devin Booker se dessine alors, avec un Khrissou à 7 unités au terme du premier quart et un Book à 8, les deux midrange stars menant leur équipe respective en attaque. La guerre des tranchées se poursuit alors, avec des éclairs de génie d’un Booker qui continue à s’échauffer. En face, et tout en discrétion, Middleton ne cesse de répondre à la jeune star des Suns. Giannis Antetokounmpo est un peu moins en vue que lors de ses deux derniers matchs (ce qui est logique : vu qu’il ne cherche pas à être comparé à Jordan), mais le Grec est bien là, avec des paniers faciles en transition et surtout une grosse défense sur un Deandre Ayton qui aura passé un sale moment avec l’ancien Défenseur de l’année sur le dos. Après une première mi-temps très disputée, les deux formations se neutralisent, 52 partout. Pourtant, on a la sensation que les Suns sont légèrement supérieurs et pourront nourrir des regrets en cas de défaite, émoji clin d’œil.

Au retour des vestiaires, Devin Booker sent que son équipe a besoin de lui et se transforme alors – une nouvelle fois – en Kobe Bryant. L’arrière enchaine les drives main gauche, les turn-around jumpers et autres shoots à mi-distance en maltraitant salement la défense des Bucks. Au final, l‘ancien de Kentucky inscrira 18 points (!) dans ce troisième quart, troisième quart lors duquel il battra également le record de points inscrits par un joueur lors de sa première apparition en Playoffs. Vous vous demandez pourquoi Chris Paul n’a pas encore été mentionné ? C’est bien normal, le Point God ressemblait plus à un Point Dog ce soir. Le meneur des Suns semblait déjà absent en première mi-temps, et malgré deux ou trois shoots à mi-distance, CP3 n’aura tout simplement pas été bon sur ce Game 4 (10 points et 5 balles perdues). Les balles perdues, vraisemblablement LE gros bémol pour Phoenix lors de ce Game 4. 17 au total, dont une dernière de Chris Paul lui-même, à quelques secondes du terme alors que les Suns pouvaient revenir au score, comme un symbole. Phoenix se sera fait tout simplement manger dans les derniers instants, et le temps passé sur le banc par Booker, à 5 fautes dès le début du dernier acte, n’aura pas aidé. Enfin, le fils spirituel de Kobe peut au moins s’estimer heureux d’être resté aussi longtemps sur le parquet en fin de match, où il aura échappé à deux fautes (assez grossières) non-sifflées par des arbitres dépassés, multipliant les erreurs dans les derniers instants. Au forceps, et grâce à un Big Three qui aura répondu présent (Middleton en premier lieu avec 40 points, Giannis en 26/14/8 et auteur d’un contre incroyable dans le money time et un Jrue Holiday toujours aussi maladroit mais précieux grâce à sa défense et son hustle), Milwaukee remporte ce match, et peut retourner dans l’Arizona plein de confiance.

A l’issue de ce match, on a la sensation que Phoenix peut s’en mordre les doigts. Malgré un très grand Devin Booker, auteur de 42 pions, les Suns ont laissé une grande chance de frapper fort dans cette série. Résultat ? Trois matchs restants, plein de suspense, des Bucks à la confiance retrouvée et des Finales relancées. Et ça, on ne va pas s’en plaindre.