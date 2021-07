Devin Booker et Chris Paul ont été monstrueux, mais chacun à leur manière : le Point God est demandé à l’accueil, c’est maintenant ou jamais

Cette nuit le Point God ne fut point good et encore moins God. Heureusement pour les Suns, Devin Booker a une fois de plus montré qu’il était de la trempe des plus grands, mais malheureusement le jeune crack de Phoenix n’aura pas trouvé en Chris Paul le relai habituel pour valider son talent. Ecrasé par un Jrue Holiday étincelant en défense, CP3 devra faire beaucoup mieux samedi car Devin Booker, lui, n’est déjà pas loin de la jauge maximum.

Miroir, ô mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau. Cette nuit Devin Booker a interrogé son reflet mais à sa place c’est en fait Chris Paul qui est apparu et qui lui a montré son gros majeur. Une manière assez imagée de dire que, grossièrement, la performance ratée du meneur a grandement gâché celle de l’arrière, et que si Devin Armani a absolument tout fait pour gagner ce match, CP3 a plutôt bien œuvré pour le faire perdre aux Suns. Au final Chris Paul a gagné, et Phoenix a donc… perdu.

Devin Booker : 42 points à 17/28 et 8/9 aux lancers, 1 rebond, 2 passes, 1 contre et 4 ballons perdus

Chris Paul : 10 points à 5/13 au tir et zéro lancer tenté, 4 rebonds, 7 passes et 5 ballons perdus

Petit à petit l’oiseau Booker fait son nid, mais petit à petit le Chris Paul se liquéfie. Incroyable tout au long de la saison, incroyable sur ces Playoffs et déjà auteur de quelques soirées mémorables au soir d’une carrière qui l’est déjà tout autant (le Game 6 face aux Clippers, le Game 4 face aux Nuggets), CP3 avait débuté ses Finales avec une nouvelle masterclass (32 points à 12/19 et 9 passes), mais depuis… c’est la déliquescence. Un chiffre parmi tant d’autres ? 15. 15… ballons perdus sur les trois derniers matchs, ça fait beaucoup pour un mec que l’on appelle Mr. Propre depuis plus de quinze ans. Une statistique vérifiée une fois de plus sur ce Game 4, avec cinq nouveaux ballons égarés, tantôt sous la pression de Jrue Holiday, tantôt bêtement et de manière absolument « pas Chris Paul ». Une propension à perdre des ballons amplifiée cette nuit par… sa maladresse et son manque d’implication en attaque, Jrue se chargeant de lui rendre la vie dure alors que Giannis Antetokounmpo se chargeait pour sa part de lui interdire de rêver à ses habituels caviars pour Deandre Ayton.

Une soirée à oublier donc pour le Point God, et un Game 5 qui devra servir d’électro-choc pour éviter les punchlines, lui qui fait absolument tout ce qu’il faut depuis des mois pour ne pas retomber dans les moqueries de ses haters. Samedi soir CP pourra en tout cas compter sur son leader Devin Booker, qui lui ne s’est absolument pas caché cette nuit, avec une nouvelle perf ahurissante. Désormais meilleur scoreur all-time parmi les joueurs disputant leurs premiers Playoffs, Devin a bien failli faire gagner son équipe à lui tout seul ou pas loin, en scorant notamment 18 de ses 42 pions dans le seul troisième quart, espèce de moment magique durant lequel on avait parfois l’impression de voir un certain KB revenir hanter les défenses de NBA. Injouable en attaque mais… un peu naïf en défense car trop vite en foul trouble et, d’ailleurs, un statut nouveau de superstar validé cette nuit par les… arbitres, qui décideront en fin de match de ne pas lui siffler sa sixième faute sur une action où il en avait fait à peu près six en même temps.

Un franchise player au rendez-vous, un autre qui se troue, alors qu’en face tout le monde ou presque récitait au mieux sa partition. Quand Chris Paul et Devin Booker sont au sommet le même soir les Suns ne peuvent logiquement pas perdre, alors CP3 sait ce qu’il lui reste à faire samedi soir, pour un Game 5 qui aura presque des allures de… Game 7.