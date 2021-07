Le pari NBA du jour : 285€ à gagner en misant sur Khris Middleton et Chris Paul qui pèsent au scoring

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce samedi 17 juillet, une seule rencontre de Playoffs est au programme, mais pas n’importe laquelle : le Game 5 des Finales NBA entre les Suns et les Bucks. Voilà qui nous donne encore une fois une belle opportunité pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

03h00 : Suns (1,64) – Bucks (2,60)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 285€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Khris Middleton et Chris Paul marquent au moins 20 points (1,90) : Khris Middleton et Chris Paul ont connu un Game 4 complètement différent. Le premier a cartonné avec 40 pions, le second était à la rue. Pour le Game 5 cette nuit, on voit un duel plus équilibré entre les deux, avec au moins 20 points de chaque côté. Logiquement, Middleton devrait atteindre cette barre sans trop de problèmes. On parle d’un scoreur naturel qui sait mettre le gros ballon orange dans le panier. Concernant CP3, on attend vraiment une grosse réaction de sa part. Juste étincelant en début de série, Chris Paul nous doit une revanche et connaissant le bonhomme, on ne serait pas surpris qu’il active le mode Point God. 20 points chacun pour une cote à 1,90, le deal semble pas mal.

Une petite folie pour finir ?

Les Bucks s’imposent sur le parquet des Suns (2,60) : est-ce qu’on le tente ? Franchement, c’est peut-être le bon plan du jour. Si vous voulez un pari plus safe, vaut mieux aller voir ailleurs mais cette cote nous intrigue pas mal. Les Bucks restent sur deux victoires de suite, Khris Middleton est chaud, Giannis Antetokounmpo continue son chantier… alors on se dit pourquoi pas. Bien évidemment, dans la fournaise de Phoenix, ça sera chaud, mais Milwaukee peut profiter du momentum pour prendre ce Game 5.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne