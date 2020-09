La saison NBA 2020-21 se précise : préparez-vous, la Ligue va devoir innover la saison prochaine

La NBA et le Board of Governors ont lancé les discussions concernant la saison 2020-21. Depuis quelques semaines, la Ligue temporisait pour avoir plus d’informations précises sur le déroulement de la prochaine saison, mais hier, elle a donné quelques pistes pour tenter de se faire une idée. Allez, on se fait le gros point sur les avancées du jour.

Il y a quelques jours, la NBA annonçait que la saison 2020-21 ne commencerait pas avant le Christmas Day, à savoir le 25 décembre. C’était la première info un poil concrète qui nous avait été divulguée par la Ligue concernant le déroulement de la prochaine saison. On dit bien un poil, car pour l’instant rien n’est encore sûr et la NBA pourrait bien reprendre plus tard que le jour de la distribution des cadeaux. Mais hier, Shams Charania de The Athletic a relayé des infos supplémentaires issues de la réunion des trente proprios de la Ligue et les représentants de l’Association. Selon ses sources, la NBA va essayer de faire en sorte de limiter au maximum les déplacements d’équipes et de fans pendant la saison. Comment ça se traduirait concrètement ? Eh bien, cela pourrait prendre différentes formes. Les équipes pourraient par exemple organiser des matchs à l’extérieur à plusieurs dans une même ville pour limiter le nombre d’allers-retours dans les différentes salles où évoluent habituellement les franchises à domicile. On pourrait imaginer que plusieurs équipes de l’Est comme Boston, Brooklyn et Philly viennent passer plusieurs jours à Los Angeles pour y disputer leurs matchs contre les franchises californiennes par exemple, quitte à bien rentabiliser leur billet d’avion jusqu’à LAX.

Dans un long entretien accordé au New York Times, Michele Roberts, directrice exécutive de la NBPA (association des joueur), a émis l’idée de mettre en place plusieurs systèmes de bulles – comme celle d’Orlando – pour que s’y tiennent les matchs avec un minimum de spectateurs. Vous l’aurez compris, les discussions avancent, mais la finalité reste floue et le casse-tête n’est pas fini pour Adam Silver et ses copains. Car la NBA veut garder le format des 82 matchs pour la prochaine saison, tout en ayant des fans dans les salles, mais en gardant aussi des précautions sanitaires élevées. La balance entre ces différents facteurs va être compliquée à gérer, surtout quand on sait que la Grande Ligue va avoir besoin de liquidités pour renflouer les caisses. En tous cas, une chose est sûre, la saison NBA 2020-21 ne sera pas comme les autres, et tout le monde va devoir s’adapter au contexte très nouveau dans lequel va se jouer la saison.

Quelques infos supplémentaires viennent donc de tomber pour la saison à venir. Rien d’officiel pour l’instant, mais des précisions qui vont permettre de se faire une petite idée de ce à quoi pourrait ressembler 2020-21 en NBA.

Sources texte : The Athletic / New York Times