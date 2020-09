Officiel, l’affiche des Finales de Conférence est connue à l’Est : Celtics – Heat, pas de tête de série mais une pure série en vue

Milwaukee et Toronto ont dominé la saison régulière, mais la vérité des Playoffs est parfois tout autre. Et à ce petit jeu-là, ce sont bien le Heat et les Celtics qui s’en sont le mieux sortis. Ils ne partaient pourtant pas favoris mais ce sont bien eux qui se retrouveront en Finales de Conférence pour espérer se rapprocher un peu plus du Larry O’Brien trophy. Bravo aux Mme Irma qui avaient vu juste dans leur bracket, il fallait avec le nez creux !

Pour la première fois depuis 1969, il n’y aura pas de seed 1 ou 2 au dernier round des Playoffs à l’Est. Un événement assez rare pour être signalé, qui illustre l’exploit qui vient d’être réalisé par ces deux équipes classées troisièmes et cinquièmes à la fin de cette saison un peu étrange. Cette pause de quatre mois au milieu de l’année a pas mal redistribué les cartes et l’absence d’avantage du terrain au sein de la bulle explique aussi en partie cette « anomalie » dans l’histoire de la postseason. Toujours est-il qu’après cinq matchs, il n’y a pas eu trop photo entre Miami et les Bucks, les Floridiens ne faisant qu’une bouchée d’un MVP mal en point, comme pour lui donner envie de déménager plus au sud dans un an. Dans l’autre série, c’était beaucoup plus serré. Quoi que… Sans ce tir incroyable d’OG Anunoby sur le buzzer du Game 3, l’addition aurait pu être très salée pour les champions en titre qui ont frôlé la correction dans cette série logiquement remportée par les Celtes qui retrouveront les FDC deux ans après. Car si on oublie deux minutes le classement de la régulière, ce sont bien les deux meilleures équipes qui se retrouveront au sommet de leur Conférence dans quelques jours, sans contestation possible.

Le calendrier est tombé rapidement, le premier rendez-vous est fixé ce mardi à une heure qui reste encore à définir. Soit trois jours de congés pour les Celtics contre une semaine complète pour les protégés d’Erik Spoelstra. Avantage physique à ces derniers donc, qui n’ont lâché qu’un seul match depuis le début des Playoffs alors que les Bostoniens se sont fait peur jusqu’au bout face aux Canadiens. Mais rien d’irrémédiable car les Leprechauns sont jeunes et sortaient également d’un sweep au premier tour. Ensuite, on prévient les amateurs d’orgies offensives, tournez vous plutôt vers l’Ouest car ça risque de défendre dur avec des scores probablement toujours limités en-dessous des 100 points. On ne refait pas l’Est ! Autre match dans le match qui devrait valoir son petit pesant de cacahuètes : les coachs. Cela fait longtemps que Rico n’est pas allé en Finales NBA alors que Brad Stevens aimerait bien les découvrir à l’occasion de sa septième année (déjà !) dans la Grande Ligue. On parle de deux artistes très adroits sur une tablette et les ajustements devraient être hyper intéressants à suivre pour les fans d’arts plastiques. Sur le terrain, Jimmy Butler a déjà bravé la malédiction du tir de Kawhi mais ne s’en contentera pas et souhaite aller au bout. Le facteur X se nommera peut-être Goran Dragic, repositionné dans le cinq majeur en Playoffs et qui va donner du boulot à Marcus Smart en défense. Pour Boston qui récupérera Vincent Poirier sur son banc, le but sera de continuer à amener le danger à 180° autour de l’arc pour trouver les brèches.

Les grands favoris sont sortis mais la série s’annonce palpitante et nous rappellera de vieilles batailles printanières mythiques. Pas de LeBron ni de Paul Pierce dans les parages mais série immanquable !