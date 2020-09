Shaqtin’ A Fool : bêtisier sponsorisé par les pains de mie Jacquet, la tranche de Paul George logiquement numéro un

Qui dit mercredi dit Panzani mais dit aussi aujourd’hui… Shaqtin’ A Fool. Nouvelle édition du bêtisier préféré de ton bêtisier préféré, avec une fois de plus de quoi se taper la tronche par terre au moins jusqu’à la semaine prochaine. Et mercé gros Shaq, on ne te le dira jamais assez.

On commence fort cette semaine avec Jayson Tatum qui confond Daniel Theis et Nick Nurse, bien placé dans le corner. Le coach des Raptors était une gâchette à la fac et montre encore ses qualités de jeu sans ballon. Après comparaison, on pardonne Jayson, la ressemblance est validée. On enchaîne avec Ivica Zubac qui balance le tir le plus dégueu de la bulle, mi-hook, mi-floater, on n’a rien compris et lui non plus. Les candidats suivants : Heat et Celtics, la classique, un beau bordel sur du Benny Hill. Le Shaq est dur puisqu’il ressort la séquence la plus moche de cette série bien kiffante, mais on le pardonne aussi. Allez, on termine évidemment ce bêtisier avec le summum du choke des Clippers : la tranche de Playoffs P, devenu Wayoff P pour l’occasion. Le genre d’action sombre habituellement réservée aux matchs de départementale 3 le dimanche matin.

Voilà pour les candidats du jour. Un beau bêtisier pour nous rappeler que les Clippers ont bien réalisé un choke monumental, parfaitement illustré par ce shoot de Paul George.