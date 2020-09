Brad Stevens sait que le Heat va revenir le couteau entre les dents : « On va devoir être au top dans le Game 4 »

C’est un match XXL que vont se livrer le Heat et les Celtics ce mercredi. À 2-1 Miami, ce Game 4 représente un tournant et pourrait bien définir le reste de cette Finale de Conférence Est. Pour les hommes de Brad Stevens, il faudra confirmer la belle prestation du week-end dernier, mais le coach s’attend à une grosse réponse des mecs de Sud Plage.

Jimmy Butler l’a dit, Erik Spoelstra aussi, le Heat devra absolument mieux rentrer dans son match lors de la quatrième manche de la série, prévue dans la nuit de mercredi à jeudi. Parce que bon, les comebacks, c’est bien beau mais en Finale de Conf’, ce n’est pas forcément le bon plan de constamment courir après le score. Grâce à leur collectif, leur talent et leur solidité mentale, les Floridiens se retrouvent tout de même en tête dans la série et la pression est donc toujours sur les épaules des Celtics. Et clairement, Brad Stevens s’attend à voir une équipe de Miami au taquet d’entrée de jeu, avec probablement un Jimmy Buckets plus agressif offensivement. Déjà parce que le Heat s’est incliné lors du dernier match et qu’il ne possède donc plus ce matelas de deux victoires, mais sans doute aussi parce que le coach connaît la mentalité de la formation floridienne, qui ne lâche jamais rien.

« Évidemment, quand une équipe a perdu son dernier match, vous vous attendez à ce qu’elle montre son meilleur visage. Mais c’est le cas pour chaque match. Nous allons devoir jouer notre meilleur match dans le Game 4, et après le Game 4, nous devrons être encore meilleurs dans le Game 5. C’est un peu comme ça que ça marche » a déclaré Stevens via The Associated Press / NBC Sports.

Prendre un match après l’autre, en essayant de jouer son meilleur basket à chaque fois, c’est la mentalité qu’il faut avoir en Playoffs. Mais on ne va pas se le cacher, ce Game 4 pèse très lourd, en particulier côté Celtics. Pas besoin d’être un génie pour comprendre qu’une défaite de Boston réduirait drastiquement les chances des Verts d’atteindre les Finales NBA. Car à 3-1, contre Jimmy Butler, Bam Adebayo et Cie, bon courage pour réussir une remontada. Par contre, une victoire et on passe à une série au meilleur des trois matchs. Avec le retour de Gordon Hayward, le momentum, et le talent que possède Boston, la série pourrait alors basculer d’un côté comme de l’autre.

« L’agressivité défensive, ça sera la clé pour nous dans cette série. La défense compte beaucoup pour nous et pour moi, je pense que je peux encore monter d’un cran et je vais le faire. »

Comme l’indique Jaylen Brown via Chris Grenham de Forbes Sports, les Celtics devront se montrer solides tout de suite pour matcher l’intensité floridienne, et commencer le match du bon pied comme lors des trois premières rencontres de la série. 26-18 pour Boston dans le premier quart-temps du Game 1, 31-28 dans celui du Game 2, et 31-22 dans le Game 3. Un départ similaire permettrait aussi aux Celtics de se rassurer après la fin de match pas tip top de samedi, où le Heat a encore réussi une folle remontée avant de finalement tomber. Parfois, dans une série de Playoffs, un gros finish peut donner du momentum pour la rencontre suivante, et ce n’est évidemment pas ce que souhaitent les Celtics. Les hommes de Brad Stevens vont surtout tenter de limiter une nouvelle fois le meneur de Miami Goran Dragic, en galère lors de la troisième manche, et utiliser du mieux possible son « Best Five » – composé de Marcus Smart, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Kemba Walker et Gordon Hayward – maintenant que ce dernier est à nouveau sur pied.

Réponse attendue de Miami, victoire impérative pour Boston, quelque chose nous dit que ce Game 4 donnera de grosses étincelles. Va falloir être au taquet de chaque côté pour espérer repartir avec la win dans ce match capital.

Source texte : The Associated Press / NBC Sports