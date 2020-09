Preview Heat – Celtics : après quatre jours de repos, le Heat va-t-il continuer à faire la sieste pendant trois quart-temps ?

Une petite embrouille dans le vestiaire, un retour de Gordon Hayward et la machine est lancée pour les Celtics : une belle victoire lors du Game 3 pour relancer la série face au Heat. On attend désormais confirmation de ce réveil cette nuit à partir de 2h30.

On commençait à avoir peur pour les Celtics dans cette série avant le Game 3 : Marcus Smart et Jaylen Brown s’étaient pris la tête dans le vestiaire, le genre d’incident qui aurait pu faire exploser le groupe après deux petits chokes de magnitude 3,5 sur l’échelle des Clippers. +12 à l’entame du quatrième quart-temps dans le Game 1, +13 à la mi-temps dans le Game 2, mais deux défaites au bout contre une équipe de Miami qui a su accélérer quand il le fallait pour se rapprocher des Finales NBA. Jimmy Butler en confiance comme chaque jour depuis sa naissance, Bam Adebayo au four et au moulin, Goran Dragic et Tyler Herro en mode assassins, tout allait bien pour le Heat qui prenait un malin plaisir à jouer à la tortue dans cette série. Sauf que dans ce Game 3, le lièvre a laissé son adversaire sur sa carapace, incapable de changer le scénario d’un match qui était crucial pour Boston. Une domination des Celtics sur 48 minutes ou presque (Miami a tenté un comeback impossible en fin de match) qui a finalement lassé Jimmy Buckets et les Floridiens, prêt à repasser en mode alligator.

Miami a connu sa deuxième défaite des Playoffs samedi soir et a eu le temps d’analyser ses erreurs. Mais pas besoin de séances vidéo de trois heures pour comprendre qu’il faudrait déjà penser à se réveiller avant le money time. Après quatre jours de repos, pas d’excuse, le Heat doit rentrer dans son match dès le tip-off pour repartir de l’avant et se rapprocher un peu plus d’une place en Finale. En face, les Celtics vont s’appuyer sur un Game 3 dominé collectivement et individuellement. Jaylen Brown a réussi l’un de ses meilleurs matchs des Playoffs, Jayson Tatum et Marcus Smart ont continué leur chantier dans la bulle et Kemba Walker a confirmé son retour en forme. Quant à Gordon Hayward, de retour, il a reboosté les copains avec la polyvalence qu’on lui connaît. Les voyants sont donc au vert pour les Celtics avant le Game 4, et ce n’est pas le forfait du rookie Romeo Langford pour le reste des Playoffs qui devrait briser le momentum des hommes de Brad Stevens, qui doivent à tout prix éviter de se retrouver à 3-1 dans ces Finales de Conférence.

Outre l’enjeu de ce Game 4, on vous conseille de mettre le réveil pour suivre une série qui tient ses promesses : de l’attaque, de la défense, des collectifs bien huilés, des grosses perfs individuelles, y’en a pour tous les goûts. Alors, égalisation des Celtics ou break pour le Heat ?