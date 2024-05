Toronto va avoir une franchise WNBA en 2026

Toronto est la seule ville qui n’est pas aux Etats-Unis à posséder une équipe NBA. Elle sera la seule également à posséder une franchise WNBA en 2026. Une annonce officielle faite, aujourd’hui, par Cathy Engelbert, la Commissioner de la Ligue.

Avec l’arrivée de Caitlin Clark il y a quelques semaines, la WNBA prend doucement une plus grande ampleur médiatique. Un emballement auquel va pouvoir participer la ville de Toronto. Les terres de Drake, Gradey Dick et du fils de Fred VanVleet vont accueillir une franchise à partir de 2026.

You heard it here first 🤩

Commissioner Engelbert has officially announced our exciting expansion to the 6ix

Welcome to the W, @WNBA_Toronto 🇨🇦 pic.twitter.com/NC5wJopwAF

— WNBA (@WNBA) May 23, 2024

Cathy Engelbert, la Commissioner de la Ligue, l’équivalent d’Adam Silver avec des cheveux et sans lunettes l’a annoncé officiellement aujourd’hui lors d’une conférence de presse.

Toronto sera la quatorzième franchise de la WNBA après les Valkyries de Golden State dont l’arrivée est prévue pour 2025. Le nom que portera l’équipe n’est pas encore connu.

Source texte : WNBA