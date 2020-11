Les highlights 2019-20 d’Anthony Edwards : attention les yeux, boule d’énergie de level Genkidama

Du 9 au 16 novembre TrashTalk glisse tranquillement vers l’évènement de l’automne : la NBA Draft 2020. Chaque jour un profil en vidéo, et chaque jour quelques minutes de highlights pour vous faire une petite idée des phénomènes qui débarqueront bientôt dans la Ligue. Parce qu’il ne faut plus traîner, parce que la NBA est – déjà – bientôt de retour. Acte 1 aujourd’hui avec celui que beaucoup annoncent comme le futur first pick : Anthony Edwards.

Et le petit lien utile pour retrouver le profil en vidéo, sur ta chaîne YouTube préférée bien sûr

Pour certains c’est le futur Dwyane Wade, pour d’autres le profil du gamin fait plutôt penser à des slashers du type Victor Oladipo ou Donovan Mitchell. Plutôt agréable le comparo, c’est toujours mieux que d’être assimilé au Kendrick Perkins 3.0. Quoiqu’il arrive aujourd’hui et peu importe les comparaisons, Ant-Man est en tout cas cité par un paquet d’observateurs comme le joueur le plus talentueux – à l’instant T – de cette cuvée 2020. Pas le meilleur shooteur de la Terre loin de là, mais un phénomène physique et athlétique faisant probablement de lui un arrière déjà NBA ready. Tanké comme un adulte, explosif sur le premier pas, résistant aux chocs comme la coiffure des mecs dans la pub Vivelle Dop et capable d’être efficace des deux côtés du terrain, Tonio a tout pour plaire et semble voué à atterrir dans le Minnesota, avec comme ambition pour les Wolves de ne pas en faire le nouveau Wiggins, avec tout le respect du à Wigo bien sûr. Véritable buffle de 19 ans à peine, Anthony Edwards fait en tout cas parti de ces jeunes pour qui on a du mal à s’en faire, et qui devrait performer quoiqu’il arrive et dans n’importe quelle franchise, sauf aux Knicks bien sûr puisque la franchise de New York est connue – entre autres – pour aspirer le talent de ses prospects à leur arrivée.

Six minutes et des brouettes pour se familiariser avec la bête, avant de premiers exploits qui trouveront sans peine leur place dans les Top 10 matinaux de la Grande Ligue. Soyez encore un tout petit patient, J-43 avant les premiers pas de la prochaine… sensation NBA ?