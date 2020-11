Draft NBA 2020 : Anthony Edwards, le profil complet !

La Draft 2020 ayant lieu le 18 novembre prochain, il est important de savoir qui sont les plus gros cracks de cette cuvée. Ainsi, chaque jour, retrouvez un profil vidéo en détail sur la chaîne YouTube de TrashTalk. Comme ça vous pourrez briller en société, en répétant ce qu’on dit que vous aimez bien. Aujourd’hui ? Anthony Edwards.

Il est grand, il est musclé, il a un large sourire, il veut se mettre tout le monde dans la poche et veut postériser le reste de la planète. Non, nous ne parlons pas ici de LeBron mais bien d’Anthony Edwards, pépite formée en Géorgie l’an dernier et qui sera très attendu en NBA dans quelques semaines. Avant d’éclater du monde sur contre-attaque, Edwards va devoir répondre à une question fondamentale : quelle casquette enfoncer le soir de la Draft ? Il y a ces qualités athlétiques folles qui attirent beaucoup de managers en NBA. Il y a cette sélection de tirs qui fait douter plus d’un coach sur le circuit professionnel. Il y a cette bataille avec d’autres prospects, les Wolves qui hésitent à le prendre en premier choix, et des interrogations sur le plafond réel d’Anthony. On doit donc sortir le scalpel, la loupe, et analyser en profondeur le profil de l’arrière le plus explosif de la Draft !

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis sur les projections abordées ! Demain, on se retrouve dans une nouvelle vidéo profil de la Draft 2020.