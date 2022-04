Derrière le titre de MIP glané par Ja Morant – et absolument mérité – on retrouve Desmond Bane en 5e position et Jaren Jackson Jr à la 10e place. Le symbole d’une montée en puissance d’un groupe qui ne recule devant aucun danger et accumule l’expérience sans jamais être rassasié. Débrief.

Les Grizzlies ont été la darling de cette saison NBA. Un groupe de jeunes basketteurs affamés qui se comprend, joue ensemble et surprend jour après jour les observateurs par son intrépidité sans égal. Décerné lundi soir, le trophée de MIP – la Meilleure progression de l’année – est revenu à Ja Morant, l’Ourson en chef de cette bande de dingos, tout juste entré dans la vingtaine. Dans son sillage, suivent Desmond Bane et Jaren Jackson Jr, respectivement 5e et 10e dans le classement final des votes. Si ces deux garçons méritent tout à fait leurs places, on a le sentiment qu’elles sont également une récompense pour le groupe de Memphis dans son intégralité. Deuxièmes à l’Ouest en fin de régulière, aux prises actuellement avec les Wolves en Playoffs, les Grizzlies ont montré qu’ils avaient l’étoffe pour aller se frotter aux plus grands, non pas dans les années à venir, mais dans un tout petit mois, s’ils confirment leur grosse saison en éliminant Minnesota.

he deserve it 💐💯💙 https://t.co/20Yu5jLW9f — Ja Morant (@JaMorant) April 26, 2022

Du leadership de patron avec Ja Morant, du scoring régulier avec Desmond Bane et de la grosse défense avec Jaren Jackson Jr., trois domaines pour trois profils qui illustrent à la perfection les secteur dans lesquels les Grizzlies ont progressé. En attaque, les joueurs de Taylor Jenkins ont su diversifier les sources de danger potentielles pour les adversaires. De Ja à Desmond en passant par Dillon Brooks et Jaren, le danger vient désormais de partout lorsque l’on se frotte à Memphis. En défense, c’est la même, les gars n’hésitent pas à se la donner lorsque la situation le demande, et nombre de matchs ont été remportés cette saison grâce à des séquences défensives intenses et collectives. Et puis bien sûr, pour chapeauter le tout, la direction de tout ce beau monde a été prise par Ja Morant, qui en plus d’être un patron dans le jeu, agit comme un catalyseur pour le talent de ses partenaires : c’est largement plus facile de se donner à fond quand le chef respire la bonne humeur et l’envie de se surpasser, plutôt logique. Bref, bravo à ces attachants Grizzlies, qui peuvent célébrer le trophée de MIP obtenu par leur leader comme une récompense d’équipe, car il n’y rien de volé.

Superbe saison pour un effectif qui a progressé dans sa globalité, d’une manière linéaire et très rapide. À la fin, ça donne une position de choix en Playoffs et un groupe qui fout la flippe aux autres contenders.