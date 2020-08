203€ à gagner avec un pari sur le Jazz qui enchaîne face au Thunder

La NBA est de retour, et qui dit retour des matchs NBA dit aussi retour des paris sportifs. Ça faisait longtemps mais ça y est, vous avez à nouveau l’opportunité d’utiliser votre intuition afin d’arrondir vos fins de mois. Allez, on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

19h00 : Nuggets (2,18) – Heat (1,75)

21h30 : Thunder (1,86) – Jazz (2,03)

00h00 : Clippers (1,50) – Pelicans (2,82)

01h00 : Pacers (3,15) – Sixers (1,40)

02h30 : Raptors (2,23) – Lakers (1,72)

Pour votre premier pari, jusqu’à 100€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez Unibet, que vous y déposez 100€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 100€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 203€ sur votre compte (ou 188€ en misant sur notre cote tentante du soir), si ça passe. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari principal du jour

Le Jazz s’impose face au Thunder (2,03) : on avait déjà misé sur le Jazz lors la soirée d’ouverture, et la tactique s’était avérée payante. Alors pourquoi ne pas enchaîner ? Utah possède encore une belle cote à 2,03 et est sur le point de rencontrer une équipe d’Oklahoma City qui n’a pas encore débuté sa saison régulière. Jambes lourdes, pas forcément en rythme… vous connaissez la chanson, peut-être que ce mal frappera le Thunder comme la foudre et permettra à la bande à Rudy Gobert d’enchaîner une deuxième victoire de suite.

N’oubliez pas le petit bonus qui fait toujours plaisir avec la Unibet TV qui vous permet de mater tous les matchs en direct !

Une autre cote tentante

Le Heat mange les Nuggets, sans prolongation (1,88) : belle affiche entre deux équipes ambitieuses, et on miserait bien sur le Heat vu le nombre d’absents du côté de Denver. Will Barton est forfait, Gary Harris aussi, tandis que Jamal Murray est incertain. On aime bien le collectif des Nuggets, mais ça fait quand même beaucoup. Alors c’est peut-être le bon moment pour jouer Miami, avec une cote de 1,88 pour une victoire dans le temps réglementaire.

La promo de reprise : le Combi Spaghetti

Rien à voir avec un western. Il s’agit de profiter de 5€ offerts en posant un combiné (au moins 3 sélections) sur des matchs de NBA ayant lieu entre aujourd’hui et le 2 août. Pour bénéficier de cette promo, il vous suffit de cliquer ici ou sur l’image ci-dessous et de suivre les instructions. Good luck everyone !

ENCORE PLUS DE COTES ? VOICI LE JUMPBALL DU JOUR !

🏀🔥 JUMPBAAAAALL ! 🔥🏀 CHALEURRRRRR ! Jumpball is back avec les potos de@TrashTalk_fr et @ABallNeverLies. 2 matchs, 6 pronos, reste à choisir entre #TeamAlex et #TeamBastien maintenant ! #JUMPBALL pic.twitter.com/qz6l0VYnv7 — Unibet France (@UnibetFrance) August 1, 2020

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).