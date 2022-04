Après le barrage entre Wolves et Clippers, focus désormais sur le second match de ce play-in tournament à l’Ouest entre Pelicans et Spurs. Condamnées à la victoire pour encore espérer aller en Playoffs, les deux franchises se préparent pour un duel à la O.K. Corral. Comme on dit dans le jargon, ça passe ou ça casse.

Qui aurait cru que New Orleans et San Antonio seraient nos deux outsiders pour rejoindre la postseason ? Exit LeBron James et ses décevants Lakers, ce sont bien les Pels ou les Éperons qui disputeront une « finale » contre les Clippers, battus la nuit dernière par les Wolves. Reste à savoir lequel. Un seul match, 48 minutes pour décider de l’issue d’une saison mouvementée pour ces deux équipes. Avantage du terrain oblige, les parieurs seront tentés de miser sur NOLA et ses tontons flingueurs, Brandon Ingram et C.J. McCollum. On n’oublie pas non plus la pépite Herb Jones, le marsupilami Jaxson Hayes, le toujours remuant Jonas Valanciunas ou le pickpocket de service, Jose Alvarado. Oui, les Pels ont l’avantage de jouer à domicile, mais aussi un meilleur bilan et même l’expérience de leur côté. Un dernier atout qui pourrait jouer dans un match couperet. Toutefois, ce serait oublier que San Antonio a remporté trois des quatre affrontements directs cette saison, dont les deux matchs… au Smoothie King Center. On n’est pas toubib mais l’avantage psychologique est donc plutôt du côté des Texans.

Peu importe le vainqueur, on part quand même sur deux belles stories et deux équipes qui n’étaient pas attendues à un tel niveau. Qui aurait misé un kopeck sur NOLA, privé de Zion Williamson toute l’année et qui avait débuté la saison avec une victoire en… treize matchs ? Soyons honnêtes, personne. C’est dire si Willie Green et les siens reviennent de loin. San Antonio, pour sa part, a su digérer le départ de ses nombreux vétérans et la jeunesse a répondu présent pour reprendre les commandes du navire. On s’attendait à une saison sans ambition, si ce n’est un gros apprentissage, et la joyeuse bande de Gregg Popovich a su attendre son heure pour caler un gros run et coiffer L.A. et ses stars au poteau. Alors qu’on ignore toujours de quoi sera fait le futur de Pop’, bien discret sur ses intentions, ce play-in prend presque une tournure de Last Dance et les jeunes pépites de Fort Alamo feront tout offrir une nouvelle campagne en Playoffs à leur gourou. On parlerait alors d’une vingt-troisième participation en vingt-six ans sur le banc des Spurs. Pas dégueu comme bilan. Pour ça, il faudra évincer les Pelicans mais aussi les Clippers. San Antonio s’est donné une vraie chance de jouer la postseason mais la route est encore longue pour rejoindre les Suns au premier tour.

Pelicans – Spurs, c’est la seconde affiche de ce play-in tournament à l’Ouest et c’est pour cette nuit à 3h30. On oublie la saison régulière et ses certitudes et on donne tout sur 48 minutes pour avoir une chance de jouer les Clippers dans deux jours. C’est le moment de step-up !