Il y a un an, Kyrie Irving s’accordait la petite liberté de marcher « dynamiquement » sur le visage du logo des Celtics après la victoire de Brooklyn au TD Garden, lors du quatrième match du premier tour des Playoffs. Le geste a fait des vagues énormes sur la planète basket, attirant au passage la foudre logique des fans de Boston. Une saison plus tard, Kyrie retrouve les C’s au premier tour, et il sera sans doute accueilli comme il se doit dans le Massachusetts.

Vous l’entendez ? Oui, l’ambiance de ce soir au TD Garden quand Kyrie va rater son premier tir, vous l’entendez bien ? Ok, alors on est d’accord pour se dire que ça va être un bordel sans nom à chaque fois que l’ex-meneur des Celtics aura la balle en main. Vous avez besoin qu’on rappelle les faits ? Pas de souci, alors ouvrez grand les mirettes. Nous sommes au premier tour des Playoffs 2021, Brooklyn mène 2-1 dans une série à sens quasi unique contre les C’s. Lors du match 4, donc à Boston, les Nets rafalent la tronche des locaux et leur envoient 140 points dans le tarin, une bonne raclée des familles. Suite à la rupture plutôt douloureuse entre les Verts et Kyrie lorsqu’il a signé à Brooklyn, les tensions sont déjà vives entre le bonhomme et les fans. Mais à la fin du match, elles vont carrément rentrer dans une autre dimension. Lors des traditionnelles accolades post game avec les adversaires, Uncle Drew s’approche du rond central, marche sur le visage du logo des Celtics et semble y mettre un genre de coup de pied, comme s’il souhaitait piétiner le pavillon de son ancien équipage. Pas bien. Ni une ni deux, ça commence à se chauffer vénère avec les fans et l’homme sort de l’arène non sans mal, puisqu’il recevra notamment une bouteille d’eau sur le coin de la ganache de la part d’un supporter local. Pas bien non plus.

Kyrie walks to the middle of the court and stomps on the Celtics logo 💀 pic.twitter.com/X9UgwUtibc — LeBron’s IQ (@emanuelgodina) May 31, 2021

Et alors ce geste, mais alors quelles répercussions il a eu… La NBA a commenté cette action dans tout son ensemble ou presque, Kevin Garnett en première ligne qui a fustigé l’attitude du meneur. Les fans ont logiquement interdit Kyrie de séjour dans le Massachusetts et le principal intéressé ne s’en est depuis jamais expliqué. Bref, vous l’aurez compris, avec tout ces éléments de contexte, la venue de Kai ce soir est plus qu’attendue par tout le monde. Et comme on le disait, attention mais vraiment attention en cas de mauvaise performance, car ça risque de se payer cash en matière d’ambiance pour les Nets dans leur ensemble. On connaît la force du public de Boston, qui bien que malgré quelques malheureux dérapages inexcusables, reste un public connaisseur et surtout passionné de basket, enlevé les deux trois énergumènes du dernier rang, mais ceux-là il en existe un peu dans toutes les salles.

Ce qu’on à hâte d’être ce soir. Retrouvailles explosives entre M. Kyrie Irving et son public chéri d’amour… ou pas. Attention à la gestuelle, car tout sera scruté dans le moindre détail. L’heure du feu d’artifice ? 21h30 heure de Paris, alors pas d’excuse pour louper ça !