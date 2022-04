NBA Top 5 du jour : Moses Brown au sommet de la hype, ça ne pouvait arriver qu’au Madison Square Garden

Cinq matchs seulement cette nuit et la NBA nous paie donc un petit Top 5. Ça veut dire que quand il y aura deux matchs ce sera un Top 2 ? Et que demain matin on aura un Top 12 ? Ouais, il est 6h37 et on se pose ce genre de questions.

Alerte générale, DeAndre Jordan squatte un NBA Top 5 en 2022 et on vous jure que ça n’a rien à voir avec ce que vous vous êtes mis dans le cornet hier soir chez votre cousin Tony.

Andrew Wiggins a postérisé salement Rudy Gobert, ce qui veut dire qu’il méritait sa place de titulaire au All-Star Game. Et que le Canada est plus fort que la France au basket-ball. Et que 8 + 9 = 89.

LaMelo Ball offre le caviar parfait à Montrezl Harrell et il en profite pour nous montrer DeAndre Jordan sous son meilleur jour cette fois-ci : dans sa couverture du pick and roll.

Trae Young fait partie de ces mecs qui vous font passer une soirée à 55 points de Kevin Durant au second plan.

Les Knicks sont du genre trop cool, ils offrent des 4 vs 1 à leurs adversaires et Darius Garland et Moses Brown en ont même profité pour tenter d’imiter la fameuse action entre LeBron James et Dwyane Wade à Miami. Spoiler, c’est un chouïa moins iconique.