La course aux Playoffs : Klay Thompson a splashé le Jazz, on dirait bien que les Warriors veulent rester sur le podium de l’Ouest

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à tout juste une semaine de la fin de la postseason !

Les résultats de la nuit

Sixers – Hornets : 144-114

Knicks – Cavs : 101-119

Hawks – Nets : 122-115

Bulls – Heat : 109-127

Warriors – Jazz : 111-107

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Sixers, Cavs, Heat et Warriors : faciles vainqueurs des Hornets après avoir notamment avoir inscrit 86 points… en deuxième mi-temps, les Sixer se sont remis à l’endroit après une série un peu moche. Les Cavs continuent de croire à une qualification directe pour le premier tour même si ce sera coton, alors que tout en haut de l’Est le Heat valide de plus en plus la première place même si celle-ci pourrait bien leur offrir… les Nets au premier tout, tu parles d’une récompense. A l’Ouest pas un jour ne se ressemble et cette nuit le Jazz a laissé partir en fumée une avance de plus de 20 points pour finalement se faire découper par le duo Klay Thompson / Jordan Poole (36 et 31 points, 14/32 du parking en cumulé) et des Warriors qui récupèrent la troisième place et donc l’avantage du terrain potentiel au premier tour.

Mauvaise opération du jour – Bulls et Jazz : les Bulls souffrent en cette fin de régulière et cette fois-ci pas de match à 50 pions pour DeMar DeRozan, qui a plutôt laissé Zach LaVine limiter la casse face au Heat. Les Bulls sont sixièmes, rien de vraiment affolant, si ce n’est que le mood actuel amène davantage à regarder derrière (deux victoires d’avance sur les Cavs) que devant (les Raptors juste devant mais une autre dynamique). Pour le Jazz ça sent la migraine ce matin puisque si une victoire face à GS aurait permis à Utah de garder le Top 4 de l’Ouest en ligne de mire, c’est finalement les Nuggets sixièmes (et les Wolves septièmes !) qui leur soufflent dans la nuque à une semaine de la ligne d’arrivée.

Les affiches de la nuit prochaine

19h : Celtics – Wizards

– Wizards 19h : Bucks – Mavericks

– 21h30 : Lakers – Nuggets

– 23h : Pacers – Pistons

0h : Cavs – Sixers

– 0h : Magic – Knicks

1h : Raptors – Heat

– 1h : Rockets – Wolves

1h : Thunder – Suns

1h : Spurs – Blazers

– Blazers 3h : Kings – Warriors

3h30 : Clippers – Pelicans

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Cavs, Hawks, Hornets ou Nets

Bucks – Cavs ou Hawks

Celtics – Bulls

Sixers – Raptors

Play-in tournament : Cavs – Hawks et Hornets – Nets

Suns – Wolves, Clippers, Pelicans ou Spurs

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Mavericks – Jazz

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Pelicans – Spurs