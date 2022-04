Tanking et course à la Draft 2022 : le sprint vers la Lottery faisait relâche cette nuit, rendez-vous ce soir pour de nouvelles folies

On y est ! A environ deux semaines de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et cette nuit la course à qui sera le plus nul faisait relâche, sauf à New York.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Sixers – Hornets : 144-114

Knicks – Cavs : 101-119

– Cavs : 101-119 Hawks – Nets : 122-115

Bulls – Heat : 109-127

Warriors – Jazz : 111-107

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Knicks : pas de spécialistes du tanking sur le terrain cette nuit mais les Knicks ont montré – une nouvelle fois – qu’ils pouvaient rivaliser avec n’importe qui en terme d’absence de motivation. Julius Randle a probablement terminé sa saison, Evan Fournier est le meilleur joueur de la ville, défaite dans les grandes largeurs cette nuit face aux Cavs et si vous croisez l’équipe de Thibodeau dans les prochains jours vous pouvez déjà faire le V de la victoire avant même de jouer le match. Pour les Knicks le V ce se ra celui de Vivement et de Vacances, on espère que les mecs en profiteront et pour cela il faudra juste éviter de penser aux six derniers mois.

Mauvaise opération du jour – Lille : parce qu’ils n’ont pas marqué face à Bordeaux, on sait ça n’a rien à voir, on n’y connait pas grand chose en Ligain en plus, mais l’info nous a quand même choqué.

Le programme de la nuit prochaine

19h : Celtics – Wizards

19h : Bucks – Mavericks

21h30 : Lakers – Nuggets

23h : Pacers – Pistons

– 0h : Cavs – Sixers

0h : Magic – Knicks

– 1h : Raptors – Heat

1h : Rockets – Wolves

– Wolves 1h : Thunder – Suns

– Suns 1h : Spurs – Blazers

3h : Kings – Warriors

– Warriors 3h30 : Clippers – Pelicans

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

