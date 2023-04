Guerschon Yabusele suspendu 5 matchs après sa prise de judo face au Partizan

Impliqué hier dans la bagarre générale lors du match face au Partizan Belgrade, le Français Guerschon Yabusele a écopé d’une suspension de 5 matchs pour sa prise de judo sur Dante Exum. Cette sanction met fin à sa saison en EuroLeague.

Ça vient de tomber, Guerschon Yabusele a écopé de 5 matchs de suspension par l’EuroLeague suite à la bagarre générale entre le Real Madrid et le Partizan Belgrade.

Petit rappel rapide des faits. Lors du match 2 du quart de finale d’EuroLeague, les événements ont pris une tournure dramatique. Une bagarre générale avec mornifles, chifarnasses et autres joyeuseries a explosé à moins de deux minutes du terme. Alors sur le parquet, le Français a totalement craqué en faisant une prise de judo sur le meneur adverse, Dante Exum.

?!?!?! Pardon je viens de tomber sur la baston entre Partizan et le Réal ?

Résultat des courses : le match a été arrêté à 1’40 du terme entérinant la victoire du Partizan (qui mène désormais 2-0 dans la série). Au-delà de la sanction, l’intérieur français risquait bien plus gros suite à son geste. Selon le code de discipline de l’EuroLeague, il aurait pu prendre jusqu’à 4 ans de suspension ! Selon le média ibérique Marca, le Real Madrid devrait également sanctionner son joueur suite à cette triste affaire.

Guerschon Yabusele a tenu a présenté ses excuses via son compte Instagram :

“Je regrette profondément mon comportement lors de la rencontre d’hier soir. Le basketball a toujours été pour moi, le terrain d’expression de l’esprit sportif et du respect. Je présente mes sincères excuses au Partizan Belgrade, un club avec lequel nous avons toujours eu d’excellentes relations, à Dante Exum et sa famille, mais aussi à mes coéquipiers, mon club et tous les fans de ce sport.”