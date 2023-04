Fortement critiqué suite à la défaite de son équipe au premier tour des Playoffs, J.B. Bickerstaff devrait toujours être sur le banc des Cavs l’an prochain. Le General Manager de Cleveland, Koby Altman, ne compte aucunement virer son entraineur.

Encore sous le choc de la claque reçue au premier tour face aux Knicks, les fans des Cavs sont en colère. Les joueurs ont été huées pour la dernière de la saison à domicile et forcément certains attendent du changement dans les prochaines semaines. Si les joueurs sont évidemment en cause, un nom revient souvent sur le devant de la table : J.B. Bickerstaff. Malgré une saison régulière aboutie, terminée à la 4ème place à l’Est, le coach des Cavs a montré toutes ses limites lors de cette postseason, se faisant balader tactiquement par Tom Thibodeau.

Suite à l’élimination, il n’a pas fallu longtemps pour entendre des fans de l’Ohio exiger le licenciement de Bickerstaff. Malheureusement pour eux, la direction semble avoir des plans totalement différents. Chris Fedor de Cleveland.com, insider bien renseigné auprès de la franchise, a révélé que Koby Altman, le General Manager, avait indiqué en privé qu’il n’avait aucune intention de virer son entraineur et qu’il comptait sur lui pour le futur.

Ok donc il va VRAIMENT garder JB Bickerstaff en fait c’est non discutable non négociable et c’est pas en cas de potentiel coach viré dans les prochaines semaines que ça va changer. https://t.co/0zsmMPkwzJ

