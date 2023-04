Parmi les séries les plus attendues du premier tour des Playoffs NBA, celle opposant les Grizzlies aux Lakers est plutôt haut placée dans la hiérarchie. Car si sur le papier elle oppose la tête de série #2 de l’Ouest à la tête de série #7, sur le terrain ça s’annonce bien plus serré. Et le Game 1 de ce dimanche soir va tout de suite donner le ton.

La preview écrite de la série est là, la preview vidéo juste ici.

Habituellement, la deuxième meilleure équipe de la conférence possède un premier tour relativement tranquille face au numéro 7 du classement. Pour preuve, en quarante ans de Playoffs NBA, seulement cinq équipes classées numéro 2 sont tombées d’entrée. Autant dire que les Grizzlies ont l’histoire de leur côté. Cependant, les Lakers ne sont pas un seed #7 comme les autres : depuis les mouvements réalisés à la trade deadline, la bande de LeBron James affiche un bilan de 19 victoires – 8 défaites qui a permis aux Angelinos d’arracher leur ticket pour les Playoffs.

Traduction : les Grizzlies devront être au taquet tout de suite dans cette série.

La bonne nouvelle pour Memphis, c’est que Ja Morant et Cie possède l’avantage du terrain. Un aspect qui pourrait être particulièrement important quand on connaît les deux visages affichés par les Grizzlies cette saison. Sur leurs terres, les hommes de Taylor Jenkins sont quasiment intouchables : 35 victoires en 41 matchs de saison régulière, un bilan exceptionnel qui a de quoi donner confiance aux Grizz peu importe l’adversaire. “Lakers ou pas, LeBron machin chouette, rien à foutre” comme dirait Claude. Par contre, en déplacement, c’est pas du tout la même histoire : bilan de 15 victoires pour 26 défaites, ça pique un peu pour une équipe qui dit vouloir remporter sa conférence. Heureusement pour les Grizzlies, ils n’auront pas besoin de gagner à l’extérieur pour passer au second tour.

The Grizzlies finish the regular season 35-6 at home, the best record in the NBA and a new franchise record pic.twitter.com/6dfYYepM1z — Bryson (@BrysonWright3) April 5, 2023

Ce Game 1 risque donc de donner assez vite la dynamique de la série. Est-ce que les Grizzlies vont se comporter en patron devant leur public et ainsi envoyer un message très clair aux Lakers ? Ou ces derniers seront-ils capables de semer le doute d’entrée dans cette équipe de Memphis ambitieuse, insolente, mais encore très jeune ?

Les Grizzlies devraient avoir l’avantage de la fraîcheur en ce début de série, eux qui ont validé leur deuxième place à l’Ouest depuis un bon bout de temps, tandis que les Lakers ont dû passer par une fin de saison usante et une prolongation au play-in tournament pour se qualifier. Mais dans le même temps, LeBron et ses copains sont en mode Playoffs depuis plusieurs semaines, et pourraient ainsi profiter d’un retard à l’allumage de Memphis. L’absence dans la raquette de Steven Adams et Brandon Clarke permettra peut-être à Anthony Davis de commencer très fort la série, même si Jaren Jackson Jr. aura à cœur de booster sa candidature pour le trophée de Défenseur de l’Année.

Vous l’avez compris, cette première rencontre entre Memphis et Los Angeles peut partir dans tous les sens. Surtout quand on connaît le potentiel “embrouille” de cette match-up, avec Dillon Brooks en maître de cérémonie. Alors rendez-vous à 21h sans faute ce soir, pour vivre ce Game 1 qui devrait offrir son lot d’étincelles.