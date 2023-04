Programme NBA : quatre matchs de Playoffs de 21h à 7h du matin, téma la taille de tes cernes du lundi

Après une première soirée haute en couleur hier soir, dont vous pouvez retrouver le résumé juste ici, on enchaine sans plus attendre avec l’Acte II de ces Playoffs. Quatre matchs, et une nuit qui s’annonce aussi blanche que notre lundi flou. Envoyez le programme !

Le programme :

21h : Grizzlies – Lakers (Game 1)

Grizzlies – Lakers (Game 1) 23h30 : Bucks – Heat (Game 1)

Bucks – Heat (Game 1) 2h : Suns – Clippers (Game 1)

Suns – Clippers (Game 1) 4h30 : Nuggets – Wolves (Game 1)

Quatre matchs, quatre putain d’affiches, parce qu’il faut bien dire les termes. S’il fallait ressortir deux moments très chauds cette nuit ? On vous conseillerait sans doute de ne pas rater le Grizzlies – Lakers de 21h, déjà parce que ça ne vous obligera pas à rater le Capital spécial Burger sur M6, mais aussi car il sera l’occasion de voir Dillon Brooks tenter de renter dans la tête de LeBron James et, ça, ça s’annonce incroyable. Ensuite ? Un Bucks – Heat peut-être inégal, ou pas, et surtout un Suns – Clippers qui sent la poudre. Russell Westbrook, Kawhi Leonard et Nico Batum d’un côté, Chris Paul, Devin Booker et Kevin Durant de l’autre, impossible de rater ça. En dessert ? Un Nuggets – Wolves alléchant avec les Twin Towers de Minny qui tenteront de ralentir Nikola Jokic et les jeunes Michael Porter Jr., Jamal Murray et Anthony Edwards qui voudront frapper un grand coup d’emblée.

Un conseil ? É-co-no-mi-sez vous cet après-midi, privilégiez la sieste. Car à partir de 21h extinction de toute forme de vie normale, car à partir de 21h ce sera l’heure du grand plongeon vers… on verra bien.