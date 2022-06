Ça y est, la saison NBA 2021-22 est terminée et les Golden State Warriors sont la seule équipe encore debout ! La bande à Stephen Curry a effectivement pris le dessus sur Boston lors des Finales NBA, solidifiant ainsi la dynastie entamée en 2015. C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk pour revenir sur tout ça !

Golden State est officiellement de retour au sommet ! Menés 2-1 face aux Celtics en finale, les hommes de Steve Kerr ont complètement retourné la série en remportant les trois matchs suivants, dont deux au TD Garden de Boston. Un titre magnifique qui ponctue une superbe saison pour les Dubs. Un titre qui permet surtout d’ajouter un quatrième trophée de champion au palmarès des Warriors de Stephen Curry, qui toque lui à la porte du Top 10 all-time. La dynastie californienne est donc bien vivante et ceux qui avaient enterré Golden State se retrouvent aujourd’hui en PLS. En face, Boston n’a pas démérité, les Celtics réalisant un magnifique parcours malgré la grosse déception finale. Eux aussi méritent du respect. Allez, on débriefe tout ça !

