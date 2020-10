Finales NBA 2020 : duel de monstres et game 5 de folie ! Replay de l’Apéro TrashTalk

Les Lakers avaient l’occasion de remporter le titre mais ils sont tombés sur un énorme Jimmy Butler. Victoire du Heat dans ce Game 5 et forcément beaucoup de questions qui sont tombées sur la table. Quid de la dernière possession des Lakers, le choix de LeBron mais aussi la suite des événements, autant de sujets croustillants qui donnent envie de préparer l’apéro. Et si vous l’avez manqué, le replay c’est par ici !

Vous l’avez sûrement suivi en direct avec nous dans la nuit de vendredi à samedi mais le game 5 entre Lakers et Heat valaient clairement son lot de cacahuètes. Deux équipes qui donnent tout, un duel LeBron James – Jimmy Butler en mode 2k et une dernière possession qui va donner beaucoup de regrets au King. Fallait-il tenter sa chance ? A-t-il voulu jouer à MJ en décalant Steve Kerr ? A-t-il enfin compris que Danny Green n’est pas de ce niveau là ? Frank Vogel avait-il une idée claire sur cette dernière action ? Il fallait analyser, décortiquer tout ça à froid et c’est maintenant chose faite. Tout le monde attend désormais une réaction côté Lakers, guidé par un BronBron extraordinaire mais qui s’est trouvé un adversaire à son niveau. Anthony Davis diminué, le Heat requinqué, cela promet un game 6 ce dimanche soir de toute beauté et guess what, on sera encore là avec vous pour le vivre en live.

Le briefing du game 5 c’était capital pour la suite de cette série et vous le retrouverez sur Youtube. On pensait cette série toute cassée, pliée et sans intérêt et pourtant la résistance du Heat nous donne des envies de sofa et de curly. L’apéro du Game 5 est dispo et on vous laisse le savourer à votre sauce. N’hésitez pas à nous balancer vos analyses sur ce match, plus on est de fous plus on rit non ?