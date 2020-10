Preview Heat – Lakers, Game 4 : Bam Adebayo prêt à sortir de l’infirmerie avec sa cape pour sauver Miami ?

Il a fallu un Jimmy Butler historique pour lancer la série du Heat dans le Game 3 et Miami doit maintenant continuer pour sauver sa peau dans ces Finales NBA 2020. À l’infirmerie, pas encore de certitudes, mais un retour de Bam Adebayo qui commence à se préciser, peut-être pour cette nuit ? À suivre. En tout cas, le duo LeBron – AD risque de revenir revanchard après le dernier match raté.

Miami dos au mur, épisode 2. Le Game 3 était déjà d’une importance capitale, et c’est à peu près le même délire cette nuit. Si demain matin, le Heat se réveille mené 3-1 par les Lakers de LeBron James, les Floridiens peuvent déjà commencer à faire leurs valises après plus de trois mois dans la bulle chez les voisins d’Orlando. Au moins, le retour à la maison sera plié presque aussi rapidement que la série. Mais nous n’en somme pas encore là. Comme souvent, le sauveur s’appelle Jimmy Butler et il a sorti un match de mammouth pour allonger l’espérance de vie du Heat dans ces Finales NBA. Sans manquer de respect à son nouveau lieutenant, Kelly Olynyk et sa dégaine de sorcier du moyen-âge, Jimmy était un peu seul au monde dimanche soir. Mais Jimmy aime les défis. Il nous a sorti une perf’ historique en 40-13-11 à 70% aux shoots, sans prendre le moindre tir du parking. Un match de patron à l’ancienne pour rester en vie, on apprécie.

De quoi faire durer un peu la série, pour permettre à ses compères Goran Dragic et Bam Adebayo de revenir ? Peut-être. On a eu des infos de l’infirmerie du Heat, et il y a du nouveau. Pas pour le Slovène, dépité par le timing de sa blessure et dont le retour dans ces Finales parait un peu compromis. Mais l’ami Bam lui, pourrait enfin revenir, après une feinte avant le Game 3. Le pivot était chaud, le staff médical de Miami un peu moins. Mais il semblerait qu’il y ait eu du progrès depuis, puisqu’il est passé de doubtful à questionable. On est donc sûr de rien pour cette nuit, mais Bam a environ 50% de chance d’être sur le parquet d’après les médecins. Un changement de statut sans doute pas anodin et tout le monde devrait faire le maximum pour voir le pivot sur le terrain pour ce Game 4 : on croise les doigts. Pour les Lakers, pas encore de raison de paniquer. LeBron et AD ont foiré le dernier match mais restent largement favoris face à une équipe du Heat décimée. Mais prudence, le match de cette nuit pourrait permettre aux Floridiens de revenir à égalité. De quoi relancer des Finales qu’on pensait quasi-terminées, et attention, il parait que le choke est à la mode à Los Angeles cette année. Pas de panique donc, mais une belle opportunité à saisir : l’occasion de poser une main et demie sur le trophée Larry O’Brien.

Nouvelle victoire quasi-obligatoire pour Miami. Possibilité de se retrouver à une victoire du titre pour les Lakers. Qui pour prendre ce Game 4 ? Avantage L.A. sur le papier, mais on gardera un œil sur le patron Jimmy Butler et sur l’évolution du statut de Bam Adebayo. Allez, rendez-vous à 3h du matin pour un nouveau match décisif !