Des All-Stars en cuisine : reportage sur les héros de l’ombre qui nourrissent les joueurs dans la bulle NBA

Quand on pense à la bulle, on a tendance à oublier tout ce qu’il y a derrière. En ramenant 22 équipes à Disney World depuis le mois de juillet, la NBA a tenté un pari audacieux en passe d’être gagnant : reprendre et terminer sa saison en période de pandémie mondiale. Pour ce faire, Adam Silver n’a pas lésiné sur le personnel, créant une véritable ville hermétique au sein du parc d’attraction floridien pendant plus de trois mois. Aujourd’hui, focus sur des hommes et des femmes de l’ombre qui permettent pourtant à nos champions de tenir chaque jour : comment sont confectionnés les repas à Disney ?

Asseyez vous bien confortablement à table, la serviette autour du cou et les couverts dans les mains – le couteau à droite, on le rappelle. Pour une fois, on va mettre un peu le sport de coté pour parler nourriture. Dans un super reportage de 6 minutes, Business Insider nous plonge dans l’envers du décor, en nous emmenant directement dans les cuisines de la bulle de Disney World pour comprendre comment ont été nourris les joueurs au quotidien pendant un trimestre. Pas de place pour les tacos trois viandes avant d’enchainer des paniers, il faut manger sain et équilibré et la NBA a prévu une organisation aux petits oignons pour gâter les estomacs de ses stars. A l’origine, Disney s’était engagé à nourrir les joueurs, mais après que ces derniers aient agité le Twitter FC en publiant des photos de repas qui paraissaient bien maigres la NBA a décidé de reprendre les choses en main. C’est ainsi qu’Alexia Grant aka Chef Lex, que l’on peut suivre dans le reportage, a été embauchée, au même titre qu’une dizaine d’autres chefs, pour venir concocter des bons petits plats pour les joueurs, staff et mêmes journalistes de la Grande Ligue. Tout au long du docu, on apprend comment la cheffe, qui a déjà pu cuisiner par le passé pour les Blazers, Oprah Winfrey ou encore Meek Mill, s’organise avec son assistante Joy pour faire parvenir aux équipes ses plats d’origine caribéenne.

How chefs in the NBA bubble make 4,000 meals a week pic.twitter.com/7mBrFDBPNh — Business Insider (@businessinsider) October 6, 2020

Et s’il y’a bien une chose que l’on peut dire, c’est que cette bulle n’a pas été de tout repos pour les cuistots. C’est près de 4000 plats par semaine qui ont été concoctés par les chefs (dont une bonne cinquantaine rien que pour Nikola Jokic). On comprend pourquoi, dès le début de la vidéo, Chef Lex nous apprend qu’elle n’a pas pris un seul jour de repos pendant les cinq premières semaines suivant son arrivée sur place. Tout au long de cette fin de saison si particulière, les équipes commandaient leurs plats à Alexia, la veille au soir au plus tard, pour laisser le temps à la cheffe et ses équipes de faire les courses nécessaires. COVID oblige, elle n’avait pas l’autorisation de sortir de la bulle pour aller faire ses courses, se faisait livrer, et n’avait pas non plus le droit d’apporter en personne les plats aux équipes qui se trouvaient dans une zone protégée au sein du parc. Au menu, lavages de mains, puis petit-déjeuner pour les joueurs du Heat, pour les Celtics, ou encore des Nuggets pour Denver (trop facile), tout ça apporté aux joueurs par non pas un, mais deux livreurs – un peu nos Uber Eats à nous – qui se partagent le chemin. Un vrai parcours du combattant, dans le but évidemment de respecter les mesures sanitaires imposées par le commissionnaire.

Du poulet, du saumon, du bacon… on vous invite en cette heure de repas à jeter un coup d’oeil à ce reportage qui fait gargouiller le ventre et qui nous aide à mieux comprendre le fonctionnement de la bulle. Sur ce, on revient. A quelques heures du Game 4, le grec du coin de la rue nous appelle. Bon appétit !

Source texte : Business Insider