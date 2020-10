On a des nouvelles de l’infirmerie du Heat : en gros, ça s’améliore pour Bam Adebayo et ça pue pour Goran Dragic

Après un faux espoir pour le Game 3, la situation de Bam Adebayo évolue enfin. Le pivot du Heat est passé de doutbful à questionnable et, sans s’enflammer, il pourrait faire son retour cette nuit pour le Game 4. Ça sent mauvais pour Goran Dragic en revanche.

Après son absence lors du deuxième match de ces Finales NBA, Bam Adebayo s’estimait en forme et voulait absolument revenir pour le Game 3. Mais le staff médical du Heat en a décidé autrement. Un faux espoir pour les supporters qui n’a pas empêché Miami de remporter le match grâce à un Jimmy Butler absolument monstrueux. Mais avec plus de 44 minutes passées sur le terrain lors des deux derniers matchs et face au meilleur duo de la Ligue, sûrement revanchard après dimanche soir, Jimmy Buckets aurait bien besoin d’un peu d’aide. Merci Meyers Leonard, mais y’a des gourdes à aller remplir. D’après ESPN, le Heat pourrait retrouver son pivot titulaire dès ce soir. Bam Adebayo a été upgradé de doubtful à questionnable. Ses chances de jouer sont donc d’environ 50%. Vu les feintes de Bam avant le Game 3, on ne s’enflamme pas, mais l’évolution de son statut n’est pas anodine et il pourrait éventuellement revenir pour tenter d’égaliser cette nuit.

« Je veux jouer. J’ai toujours été comme ça. J’ai toujours ressenti l’excitation d’enfiler la tenue et d’aller sur le terrain. Être en Finale et entendre le staff médical me dire que je ne peux pas jouer… ça craint. »

Sans manquer de respect à Meyers Leonard et Kelly Olynyk, qui sort de deux belles perf’ en attaque, le retour de Bam serait le bienvenu dans ce Game 4. Après son dernier match raté, Anthony Davis risque de revenir le couteau entre les dents et aurait bien besoin d’un chien de garde de haut niveau. D’autant plus que le Jimmy Buckets Game a permis au Heat de revenir à 2-1 et qu’il pourrait même égaliser dans cette série. Bref, un quatrième match qui arrive comme un tournant dans cette série. Ça risque en tout cas de se faire sans Goran Dragic, beaucoup plus pessimiste (ou réaliste ?) sur sa situation que son coéquipier. Toujours pas de date de retour pour le meneur, blessé à la voute plantaire et dont le statut n’a pas évolué ces derniers jours. Pas sûr qu’on revoit le Slovène sur le terrain dans ces Finales, mais on croise les doigts pour Bam.

Petit update live from the infirmerie du Heat. Bam en a marre de se tourner les pouces et pourrait revenir cette nuit histoire de filer un coup de main à Michael Jordan Jimmy Butler. Plus d’excuse donc, on prépare le réveil pour 3h du mat.

Source texte : ESPN