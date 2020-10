Bam Adebayo et Goran Dragic très incertains pour le Game 3 : quelqu’un leur a dit que c’était le match de l’année ?

Les jours se suivent et se ressemblent pour le Miami Heat. Menés 0-2 par les Lakers en finale, les partenaires de Jimmy Butler vont devoir se reprendre lors du Game 3 de ce soir sous peine d’être échec et mat très rapidement. Pas de bol : Bam Adebayo et Goran Dragic ont été listés doubtfuls pour cette rencontre…

Petit point historique du dimanche matin sponsorisé par Stéphane Bern : aucune équipe n’a jamais remonté un 0-3 lead en Playoffs. Zéro, Nada. Et malheureusement pour une certaine équipe floridienne, c’est un scénario qu’elle pourrait rapidement avoir à surmonter…. Outrageusement dominés dans le Game 1 et amputés de deux joueurs majeurs, les protégés d’Erik Spoelstra ont fait un peu mieux dans le Game 2, sans pour autant inquiéter grandement des Lakers trop forts et trop sûrs d’eux. Voilà qu’arrive le troisième volet de cette série (coup d’envoi à 1h30 cette nuit) et, à l’heure actuelle, le moral n’est pas à l’optimisme côté Miami. Alors qu’on espérait un retour de Bam Adebayo pour ce match, voilà que le Heat le liste « doubtful », soit très incertain pour nos amis francophones. Même chose pour Goran Dragic. L’info a été donnée par Malika Andrews d’ESPN sur son compte Twitter.

Bam Adebayo and Goran Dragic are listed as doubtful for Game 3 of the NBA Finals on this evening’s injury report. — Malika Andrews (@malika_andrews) October 3, 2020

Autant pour Goran Dragic on pouvait s’y attendre puisque la voûte plantaire qui siffle est généralement un problème qui ne disparaît pas du jour au lendemain, loin de là, mais pour Bam Adebayo c’est une réelle surprise. L’intérieur avait, à la fin du Game 2, indiqué à Chris Haynes de Yahoo Sports son intention de participer à la rencontre suivante.

« Oui, je pense que je serai dans le cinq. Je me sens mieux, je pense que je jouerai. »

Que tirer de ce rapport médical ? L’état du joueur s’est-il aggravé ? Le Heat joue-t-il la prudence ? S’agit-il d’un bluff à la Pat Riley ? Rendez-vous vers une heure du matin pour le savoir, moment de l’annonce des cinq. On espère pour le suspense et pour Miami que le joueur pourra être en tenue malgré tout. Cette finale, qui était si attendue, prend malheureusement des airs de massacre et ce serait une vraie déception pour tous les fans de la balle orange après un mois de vrai kiff. Tout repose désormais sur Erik Spoelstra et sa capacité à trouver des solutions de secours pour rivaliser avec les Lakers. Que la force de la gomina soit avec lui !

Bam Adebayo et Goran Dragic sont listés doubtfuls pour le Game 3 et c’est tout Miami qui tremble. Kelly Olynyk peut se préparer, il va se coltiner Anthony Davis pendant tout le match. Bon courage !

Source texte : Yahoo Sports / ESPN / Twitter