Finales NBA 2020 : sweep en vue de la part des Lakers…? Replay de l’apéro TrashTalk

Les Lakers qui mènent 2-0 et qui, de surcroît, voient leurs adversaires amputés de deux de leurs meilleurs joueurs, ça donne forcément lieu à une grosse question : le sweep est-il en vue ?

A deux matchs d’une dix-septième bague, les voyants sont tous au vert pour les Purple and Gold mais le Heat peut-il encore réagir dans cette série ? Les ajustements d’Erik Spoelstra, les potentiels facteurs X d’une remontée ou encore la tendance au MVP des Finales, c’est un apéro gourmand qui attend ceux qui n’ont pas maté en live sur la chaîne Twitch. Séance de rattrapage et cette fois ça se passe sur Youtube. La hype est retombée aussi vite et lourdement que Goran Dragic et Bam Adebayo sur le parquet d’Orlando. D’une série hyper disputée, on est passé à un run inévitable et implacable des Lakers. Amoindris par les blessures, Miami cherche un moyen de sortir la tête de l’eau mais ça ne s’annonce pas facile, surtout face à ce monstre à deux têtes qu’est L.A. Quel joueur pour lancer la révolte en l’absence des cadres ? Qui doit se réveiller ? Il y avait beaucoup à dire sur le Heat mais pas que. Fort d’un duo injouable et aussi dominant que certains de leurs glorieux aînés, Los Angeles se prend à rêver d’un dix-septième titre de champion, record de Boston égalé. A l’heure actuelle il est très compliqué de départager Anthony Davis et LeBron James pour le MVP des Finales mais bon chacun a sa préférence et nous ne faisons pas exception à la règle. Réfléchir à ça alors qu’il n’y a que 2-0 c’est dire si la suite semble écrite. A moins que…

Certains se posent devant The Wire ou Breaking Bad et les vrais matent un vrai show à rebondissement. L’apéro TrashTalk est dispo en replay sur Youtube. Analyse, chambrage et prono dans une ambiance smile, c’est ça qui est bon et vu la période actuelle ça ne fait pas tâche. Commentez, partagez, débattez, vous connaissez la chanson.