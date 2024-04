Ce week-end, tous les yeux ou presque seront rivés sur Glendale (Arizona). Cette petite ville située tout près de Phoenix accueille en effet le Final Four de la March Madness, événement majeur dans le paysage des sports US. UConn, Purdue, Alabama et NC State voudront poursuivre leur ascension vers les sommets dès ce soir. Présentation des forces en présence !

Les affiches

0h09 : Purdue (#1) – NC State (#11)

2h49 : UConn (#1) – Alabama (#4)

Le lieu : State Farm Stadium (Glendale, Arizona)

Les fans de NFL connaissent bien ce stade, puisque qu’il a accueilli le Super Bowl en février 2023 et est la maison des Arizona Cardinals depuis 2006. Mais grâce à son toit rétractable, le State Farm Stadium (anciennement University of Phoenix Stadium) peut aussi se transformer en (très) grande salle de basket. La preuve, en 2017, le stade a accueilli le Final Four NCAA pour la première fois avec plus de 77 000 personnes en tribunes ! Une bien belle édition. Vu l’attractivité de la région très ensoleillée de Phoenix, il y a fort à parier que la March Madness reviendra à Glendale dans les années futures.

Le grand favori : UConn

L’université d’UConn est-elle imbattable ? C’est la question qu’on se pose au vu de l’énorme domination des Huskies cette saison. Champion en titre, UConn défonce tout sur son passage depuis quelques semaines, remportant haut la main le titre de champion de la Big East Conference et se qualifiant pour le Final Four sans même transpirer une seule fois. Symbole de la domination des hommes de Dan Hurley, ils ont passé un… 30-0 à Illinois lors de l’Elite Eight. Un 30-0 ! Sous l’impulsion du dominant pivot Donovan Clingan, UConn est LE grand favori de ce Final Four 2024. S’ils confirment leur statut, les Huskies deviendront la première équipe à réussir le doublé depuis les Florida Gators de Joakim Noah en 2007.

Ce rouleau compresseur 😳😳 https://t.co/txV5wNCPHT pic.twitter.com/OXwtsjUAmD

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 31, 2024

Le joueur à suivre : Zach Edey (Purdue)

30 points – 21 rebonds. 23 points – 14 rebonds. 27 points – 14 rebonds. 40 points – 16 rebonds. Voici les performances de Zach Edey durant cette March Madness 2024. Le géant de Purdue – 2m24 pour 136 kilos – domine comme prime Shaq en NBA et rien ni personne ne semble capable de l’arrêter. Plus grand, plus costaud, plus fort que ses adversaires, Edey n’est pas qu’un monstre physique, il a aussi du basket dans les mains. On n’est pas élu deux fois Joueur de l’Année en NCAA sans avoir un minimum de skills. La seule chose qui lui reste à accomplir désormais ? Emmener Purdue au sommet pour la toute première fois de l’histoire de l’université.

Zach Edey's 40 points will draw headlines, but his defensive impact was most notable from an NBA standpoint. Helped hold Tennessee to 7 made half-court 2s, stepping outside the paint with impressive mobility and showing excellent timing contesting shots with his 7'10 wingspan. pic.twitter.com/AHayaBzvQC

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 1, 2024

La belle histoire : Alabama au Final Four pour la première fois

L’université d’Alabama est l’une des plus connues dans tout le paysage sportif américain… mais pas pour son équipe de basket. Le Crimson Tide est une référence en foot américain, avec pas moins de 18 titres de champion NCAA dont six entre 2007 et 2023 sous les ordres du légendaire coach Nick Saban. En basket, Alabama n’avait jamais atteint le stade du Final Four avant cette année. Une grande première qui symbolise la montée en puissance du programme basé à Tuscaloosa, qui a réalisé la meilleure saison de son histoire l’an passé sous l’impulsion notamment de Brandon Miller (2e choix de la Draft NBA 2023). Porté par sa réussite à 3-points, le Crimson Tide peut-il désormais gravir la montagne UConn ?

ALABAMA TAKES DOWN CLEMSON 🔥

The Tide is headed to their 1st Final Four in program history. pic.twitter.com/41PcUMGNGL

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2024

On ne les attendait pas là : NC State

Ils ont démarré la March Madness en étant classés seulement #11 de la South Region. Ils n’étaient même pas censés participer à la grande fête après une quatrième défaite consécutive début mars qui a porté leur bilan à 17 victoires – 14 défaites. Mais depuis, les joueurs de NC State n’ont pas perdu. Neuf matchs, neuf victoires, un titre de champion de l’Atlantic Coast Conférence, et une qualification totalement inattendue pour le Final Four. Symbole de ce magnifique parcours : le pivot DJ Burns Jr., nouveau chouchou du public américain. Solide sans être exceptionnel durant la saison, ce beau bébé de 125 kilos pour 2m06 fait des misères à ses adversaires, jusqu’à recevoir les louanges de… Nikola Jokic en personne. “Il est tellement talentueux, surtout qu’il est gaucher. Et ses coéquipiers aiment jouer avec lui” a récemment déclaré le Joker. “C’est tellement cool” a répondu DJ, le sourire aux lèvres.

La touche bleu-blanc-rouge : Mohamed Diarra (NC State)

D.J. Burns Jr. n’est pas la seule raison qui explique le parcours magique de NC State. Il y a aussi le Frenchie Mohamed Diarra. S’il a été discret lors de la victoire face à Duke lors de l’Elite Eight, Momo a changé de dimension depuis le mois de mars, enchaînant les perfs solides dans la raquette. Diarra a réalisé pas moins de trois double-doubles consécutifs lors de la March Madness, deux autres pour aider NC State à remporter son titre de conférence, et tourne à 13 rebonds de moyenne en 33 minutes sur les huit derniers matchs. Tout ça en plein Ramadan. Un véritable warrior ! Peut-il marcher sur les traces de Joakim Noah et atteindre la finale de la March Madness ?

From GCCC to the Final Four. Mohamed Diarra and NC State are still dancing!!! Proud is an understatement ⁦@Rvtpi2⁩ . Made for this lights!! pic.twitter.com/iERcnCOeyP

— jaxon autry (@JaxonAutry) March 31, 2024

Notre prono

Victoire d’UConn vs Alabama

Victoire de Purdue vs NC State

Finale UConn – Purdue

Si on adore les surprises à la March Madness, difficile de ne pas pronostiquer une finale entre UConn et Purdue, les deux seeds #1 de ce Final Four 2024. Les Huskies sont beaucoup trop dominants pour envisager une défaite d’UConn, et Zach Edey est beaucoup trop dominant pour envisager une défaite de Purdue. Certes, Alabama peut prendre feu de loin pour faire transpirer UConn. Certes, NC State peut envoyer DJ Burns Jr. et Mohamed Diarra pour essayer de limiter Edey. Mais au final, la logique sera respectée ce samedi soir à Glendale. Ce qui nous donnera un duel au sommet lundi entre les Huskies de Donovan Clingan et les Boilermakers de Mister Edey.

WE'RE ALL SET FOR PHOENIX 🍿#MarchMadness pic.twitter.com/dKlUPneEZs

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 31, 2024