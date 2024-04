Alors qu’il explose tout sur son passage en NCAA, Donovan Clingan risque d’être courtisé en NBA mais aussi en… FIBA. La fédération italienne aimerait bien convaincre le pivot de défendre les couleurs de la Squadra Azzurra.

Un an après avoir loupé Paolo Banchero, l’Italie va-t-elle se venger des États-Unis avec Donovan Clingan ? Champion en titre en NCAA avec UConn (Connecticut), le grand pivot est toujours en course pour réaliser le back-to-back. Sur le tournoi, Donovan Clingan tourne actuellement à 15,8 points, 10 rebonds, 3,5 contres et 1,3 interception.

Une fois la March Madness terminée, viendra le temps de la Draft NBA et Clingan est annoncé juste derrière les deux pépites tricolores Risacher et Sarr, en troisième position. Il peut évidemment se passer beaucoup de choses d’ici la Draft NBA mais l’intérieur a de fortes chances d’être l’une des têtes d’affiche de la promotion 2024.

Son talent ne passe clairement pas inaperçu et l’équipe d’Italie souhaiterait en profiter pour l’ajouter à son effectif. Si Donovan Clingan a grandi aux US, il aurait des origines italiennes du côté de sa mère et la Squadra Azzurra se ferait une joie de lui offrir un passeport. Riccardo Fois, assistant dans le staff italien, a confirmé au média Tuttosport que Clingan était l’un des noms que sa sélection surveillait pour les prochaines échéances. Des propos rapportés par Orazio Cauchi de BasketNews.

“Nous sommes en contact avec lui, comme nous le sommes avec tous les autres prospects intéressants. Cependant, nos règles en matière de passeports sont assez strictes et nous devons analyser tous les documents pour comprendre si Donovan sera en mesure d’obtenir un passeport italien. La procédure bureaucratique est longue ; en attendant, il ira en NBA”.

Les fans de la botte devront donc prendre leur mal en patience. Pas de Clingan aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Italiens ne sont d’ailleurs pas encore assurés d’en être puisqu’ils doivent passer par le TQO pour valider leur billet.

Fois a aussi expliqué que l’Italie espérait pouvoir compter sur Donte DiVincenzo (Knicks) mais aussi Drew Eubanks (Suns) pour les prochaines compétitions internationales. Simone Fontecchio, à son avantage cette saison en NBA, sera comme toujours le fer de lance de l’Italie pour tenter de se qualifier pour la compétition olympique.

Sources texte : BasketNews / ESPN