C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

En attendant de savoir si les Mavs auront Kyrie Irving, la franchise piste Bojan Bogdanovic mais aussi Bogdan Bogdanovic. On veut du scoring sur les ailes à Dallas. (source : Yahoo Sports)

Selon Zach Lowe, les Clippers ne se positionneront pas sur Kyrie Irving. Si futur à L.A., ça sera aux Lakers.

Après un passage en G League pas forcément marquant, Zaire Wade, fils de Dwyane, va rejoindre la BasketBall Africa League et les Cape Town Tigers.

Sur nos autres réseaux