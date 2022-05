T’as l’impression qu’ta p’tite copine veut s’barrer tu cherches à lui faire un enfant pour la garder… Mauvaise idée. Commencer la clope à trente ans, les mélanges d’alcools différents… Mauvaise idée. Sortir en boîte avec sa mère, se servir des dents d’devant pour décapsuler sa bière, les maillot du PSG sur la Canebière, le périph’ en marche-arrière… Mauvaise idée. Écraser sa clope par terre en faisant l’plein, la vodka-pomme enceinte, l’ordinateur, l’iPhone, le sèche-cheveux dans l’bain… Mauvaise idée. Rappeler DeAndre Jordan dans un starting five en demi-finales de Conférence ? Face à Bam Adebayo ?… On s’est compris.

Pourtant les gens t’avaient dit, « réfléchis, prends ton temps », tu pourrais faire starter Paul Reed, ou peut-être George Niang.

On ne va pas vous faire toute la chanson même si on a désormais l’air en tête jusqu’à midi, mais la titularisation de DeAndre Jordan a donc été le premier virage de la soirée, qui validait avant même le match la future ballade de santé de Bam Adebayo et par la même occasion l’installation de nos caméras spécial Shaqtin.

DeAndre Jordan titulaire en 2022 ? En Playoffs ? En… NBA ? Vous en aviez rêvé, Doc Rivers l’a fait, et le Hear s’est bien marré. Loin de nous l’idée de dénigrer la carrière de DeAndre Jordan, fabuleux éboueur (15 rebonds de moyenne en 2015 !) doté de qualités athlétiques lui ayant permis de faire illusion depuis bientôt quinze ans, mais à 33 balais l’ancien acrobate des Clippers époque Lob City n’a plus vraiment ni les cannes ni l’envie, ni même la possibilité cérébrale d’être un joueur qui compte. On l’avait entrevu en régulière, là où tout le monde s’en fout, et on l’a donc constaté cette nuit, comme prévu, lors de 17 minutes de naufrage total de la part du grand Dede.

En défense ? Errant comme une âme en peine, dépassé évidemment par la mobilité et la polyvalence de Bam Adebayo. Ne pas changer sur les écrans car le mammouth serait immédiatement ciblé à cause de sa lenteur. Ne pas pouvoir tenir son vis-à-vis sous le cercle car le cardio n’y est pas, car la concentration n’a jamais été sa tasse de thé non plus. En attaque ? Un poulet sans tête, perdu dans la prairie, qui entend des bruits mais qui ne comprend pas d’où ça vient. Pick ou pas pick, allez pick, mais quand j’y vais je pose mon écran et je bouge fumer une clope, mon nom est Dede, mon nom est Dede le roi du pick and f*ck.

😭😭😭 nan vraiment Jsuis mort, regardez DeAndre Jordan à ce niveau là c’est du tourisme pic.twitter.com/IBuE60N4Cy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2022

A dire vrai on s’est refait l’intégralité des séquences Jordanesques de la nuit et on cherche encore l’utilité de DeAndre Jordan pour les Sixers et, pire, on cherche à quel moment il a été autre chose qu’un boulet pour son équipe. Les solutions ? Pourquoi ne pas responsabiliser Paul Reed, perdu pour perdu autant tenter quelque chose, mais selon nos sources Doc Rivers ne le fera uniquement quand Paul Reed aura avoué qu’il est le fils caché de Paul Millsap (ils se ressemblent et ils s’appellent Paul tous les deux, tro draul). Tant qu’à faire d’ailleurs, autant envoyer le jeune Charles Bassey se bouffer quelques minutes en début de match, parce que ça ne pourra pas être pire, parce que si vous êtes cuits vous croirez peut-être lire Charles Barkley. Ou Charles Oakley. Ou Charles Trenet.

Malheureusement comme vous l’avez lu ci-dessus, Glenn Rivière est très attaché à ses valeurs et a donc des chances de renvoyer DeAndre Jordan à l’échafaud pour le Game 2. Tant pis pour Philadelphie, tant mieux pour nous, tant qu’à faire autant mélanger nos tranches de Tartare avec des tranches de rire. Vite Joel, vite, reviens. Fais tes papiers et reviens.