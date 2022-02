Caris LeVert a étrenné son maillot des Cavs : easy win face aux Spurs, Darius Garland en pleine forme, elle est pas belle la vie ?

Ce match entre les Cavs et les Spurs n’avait rien de l’affiche de notre vie mais il était surtout l’occasion de voir les premiers pas de Caris LeVert en tant que joueurs de Cleveland, et tout s’est passé pour le mieux pour l’ancien pirate des Nets et des Pacers. Un match, une victoire, 100% plaisir.

Cette soirée aura donc été marquée par les débuts attendus de Caris LeVert sous le maillot de Cleveland, et le moins que l’on puisse dire c’est que tout s’est passé à merveille pour cette première soirée. Bon, sur le plan perso on ne peut pas dire qu’il a vraiment fait le match de sa life (11 points, 1 rebond, 2 passes, 4/11 au tir et 1/3 de loin), mais l’important n’était pas là. Ne soyons pas trop pressé car cela fait maintenant six mois qu’il jouait dans une équipe de Pro B, et laissons-lui donc le temps de s’acclimater à ce qui semble être une vraie équipe de basket. Notons pour commencer que le boug a débuté le match sur le banc, confirmant la thèse évoquée ça et là, qui souffle que J.B. Bickerstaff pourrait en faire un sixième homme de luxe, un de plus sur le joli banc déjà bien fourni des Cavs. Kaaris a été récupéré pour apporter de l’aide au scoring et à la création pour soulager le génialissime Darius Garland ? Ce soir en tout cas tout a roulé pour DG Darius, qui a géré les platines du Rocket Mortage FieldHouse à merveille pour son retour après une dizaine de jours sur le téco. 12 musiques sur 15 ont fait mouche, dont 3/3 pour les gros bangers, Darius se permettant même de donner 6 CD à ses coéquipiers et de choper 5 reblondes, performance sympathique qui dans un drôle de monde lui vaudrait sûrement une place à Ibiza aux côtés d’un certain ministre

Caris LeVert hits a three-pointer for his first points as a member of the @cavs! Watch Now: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/F2btgzdEiv — NBA (@NBA) February 10, 2022

Certes l’opposition n’était pas des plus féroces pour ces Cavs mais il fallait faire le job, et c’est chose faite, et cette équipe commence – vraiment – à devenir impressionnante. Chaque match ou presque est maîtrisé de bout en bout et cette victoire permet de surcroit à Cleveland de consolider sa place dans le Top 4, à seulement une petite win de la première place, grâce à leur troisième victoire de suite. Quelle incroyable phrase. L’apport de Caris LeVert ne présage que du bon dans l’Ohio, on l’a vu notamment gérer des fins de possession comme un daron, et semble en tout cas compléter à merveille ce trio de jeune fougueux composé de Darius Garland, Jarrett Allen et Evan ROY Mobley, tous trois encore excellents cette nuit. Les Spurs se seront battus mais en face gros c’est la puissance, et on a désormais officiellement hâte de voir cette équipe en Playoffs… et Dieu sait que personne n’aura envie de se les farcir. On se met d’ailleurs à rêver d’une opposition face aux Nets – s’ils vont en Playoffs lol xd ptdr – pour voir Caris LeVert et Jarret Allen mettre tarot à leur ancienne franchise, parce que la NBA c’est aussi et surtout de belles histoires.

Premier match de Caris LeVert avec sa nouvelle et première victoire, pas de pitié pour des Spurs trop faibles face au collectif et au talent de ces Cavs. L’ancien Pacers a pris ses marques, Darius Garland était bouillant, la doublette Allen/Mobley a encore fait le taff… Tudo Bem dans l’Ohio.