Allez, café – le replay : les dernières infos sur James Harden et la trade deadline 2022 !

On n’a jamais été aussi près et, forcément, ça commence à chauffer. La NBA trade deadline sonnera son gong dans une grosse quinzaine d’heures et ça s’agite en coulisses, notamment autour du cas James Harden, tiraillé entre les Nets, les Sixers et les strip-clubs. On fait le point tranquillement sur toutes les dernières rumeurs ?

Soirée relativement calme hier, mais comme le dit si bien l’expression : c’est un p’tit peu beaucoup trop calme ici. Les principaux dossiers qui font jaser à quelques heures du grand final prévu pour 21h heure française ? Celui de James Harden évidemment, qui semble avoir mis un point d’honneur à quitter les Nets asap et que Daryl Morey tente désespérément d’attirer chez les Sixers. Déçu par la tournure des évènements prise à Brooklyn le Barbu a un grand Camerounais dan son viseur et pourrait bouger dès ce soir, tout comme… Russell Westbrook, dont le dossier s’est vu très récemment remettre tout en haut de la pile par les Lakers. Les cas des deux anciens du Thunder mais aussi celui de Ben Simmons, forcément car c’est lié, ou encore toutes les dernières rumeurs en date ? C’est ici et juste ici, pour patienter avant les premières breaking qui tomberont en fin d’après-midi. On va la vivre intensément cette trade deadline, et on va la vivre ensemble !

Petit café et grand sourire, let’s go, ça fera patienter jusqu’au petit déjeuner. Et n’oubliez jamais : NBA, where amazing happens.