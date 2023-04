Au bord du gouffre, les Mavs n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent encore espérer une place au Play-in Tournament. Malgré la difficulté du scénario, Kyrie Irving croit encore aux chances de Dallas.

La défaite de trop pour les Mavs ? Battus cette nuit à Atlanta en prolongation, les Texans ont encore gâché une cartouche. Deux fois de suite le Thunder a perdu et deux fois de suite les Mavs n’ont pas su en profiter pour recoller. Les voilà dans une situation particulièrement difficile. Onzièmes à l’Ouest avec 37 victoires et 42 défaites, les hommes de Jason Kidd ne sont pas encore éliminés de la course mais ils n’ont plus leur destin en main.

Pour aller jouer les joutes printanières, il faudra donc tout gagner et espérer des faux pas des équipes de devant, c’est-à-dire les Wolves et le Thunder. Pour ne rien arranger, Dallas n’a pas le tie-breaker face à ces deux équipes. En cas d’égalité, ils seront donc derrière ! Petit exemple : les Mavs ont besoin de trois victoires et d’un 0-3 de Minnesota pour les dépasser. Pas évident..

Il y a peut-être plus de chance du côté d’OKC, qui n’a qu’une victoire de plus que Luka Doncic et compagnie et un calendrier plus difficile. (déplacement à Golden State, à Utah et réception des Grizzlies). Toujours est-il que Dallas a besoin de deux victoires de plus que sa rivale. Soit trois victoires et une seule pour le Thunder, soit deux victoires et aucune pour OKC. C’est le seul moyen de croire encore à la postseason. Un espoir de fou ? Kyrie Irving en tout cas veut rester positif et tout donner jusqu’au bout. Le meneur All-Star s’est confié à Brad Townsend du Dallas Morning News.

Mavericks OT loss to Hawks has Kyrie Irving, Dallas looking for ‘glimmer of hope’ https://t.co/572BImXj7x — Brad Townsend (@townbrad) April 3, 2023

“Nous avons eu des défaites difficiles, qui nous ont épuisés émotionnellement, mais en même temps, nous sommes des professionnels. Il y a une lueur d’espoir, une lueur d’espoir au bout du tunnel (il répète). Mais en même temps, je suis en paix avec nos efforts, avec les coups d’éclat tout au long des matches. Nous devons juste être capables de mieux finir collectivement.”

Si Uncle Drew tente de rester positif, cela semble quand même bien compliqué pour Dallas, qui est en chute libre depuis une quinzaine de jours avec 1 victoire sur les 8 derniers matchs. On retiendra en particulier la double défaite face à une équipe de Charlotte qui est pourtant au fond du tableau à l’Est.

Après le trade de Kyrie Irving, tout le monde s’attendait à voir Dallas jouer les premières places sur la fin de saison. Aujourd’hui, il semble plus probable d’imaginer les Mavs regarder les Playoffs à la télé. Si c’est le cas, il pourrait bien y avoir quelques têtes qui tombent cet été à l’American Airlines Center (Jason Kidd, Nico Harrison ?).

