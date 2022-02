Transfert NBA : Aaron Holiday envoyé à Phoenix, les Suns adorent embaucher les plus mauvais frères de chaque famille

Pas le plus gros move de la soirée, mais il fallait qu’on s’y penche parce que les Suns sont quand même de sacrés coquins. Pourquoi ? Parce que l’arrivée d’Aaron Holiday perpétue une incroyable tradition à Phoenix : celle des « mauvais frères de la famille ».

Connaissez-vous le point commun entre Stephen Curry, Jrue Holiday, Blake Griffin, Cody Zeller, Mason Plumlee, Brook Lopez et Goran Dragic ? Ils ont tous un ou plusieurs frères basketteurs, et ils sont tous moins bons qu’eux. Certains n’ont pas spécialement raté leur carrière hein, mais tous ces n°2 ou même n°3 vivent ou ont vécu leur carrière dans l’ombre de leur frangin, et c’est là que nos chers Suns entrent dans la danse, car l’arrivée d’Aaron Holiday ce soir à l’occasion de la trade deadline perpétue donc une sacrée tradition dans l’Arizona. Seth Curry, Tyler Zeller, Miles Plumlee, Robin Lopez, Zoran Dragic et même… Taylor Griffin, frangin un peu loupé de Blake, tous sont ainsi passés par les Suns pour tenter de se faire un prénom, et le bro de Jrue et Justin débarque donc pour tenter le coup à son tour, après quelques mois insipides à Washington.

🚨 AARON HOLIDAY TRANSFÉRÉ AUX SUNS ! 🔥🔥🔥 https://t.co/KuRUSyl3EX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2022

Sept points de moyenne en carrière c’est pas fou, mais sept points de moyenne au relais de Chris Paul, Devin Booker et trois ou quatre autres snipers ça ira bien, et c’est ce que les Suns ont donc du se dire en lâchant un peu de pognon aux Wizards pour garnir le bout de leur banc, quelques minutes après avoir récupéré l’ancien de la maison Torrey Craig en provenance d’Indiana, lui qui passera donc de Justin Holiday à Aaron Holiday après avoir également joué avec Jrue Holiday à Milwaukee la saison passée mais ça commence à être compliqué tout ça.

Ce qu’on peut dire ? C’est que Torrey Craig connait désormais toute la famille, et que les Suns, décidément, adorent embaucher les vilains petits canards de leurs tribus. Mais on l’a dit, pour jouer les onzièmes hommes ça ira très bien, parait que les Suns ont d’autres chats à fouetter avec la réception cette nuit des Bucks de… Jrue Holiday, oh non, ça recommence.