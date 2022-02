Transfert NBA : Torrey Craig est de retour chez les Suns, Jalen Smith s’installe (pour l’instant) dans l’Indiana !

Alors qu’on ne savait pas trop si les génialissimes Suns allaient bouger… ce fut finalement chose faite, discrètement mais sûrement. Torrey Craig revient dans l’Arizona et Phoenix libère Jalen Smith qui part en direction les Pacers. Ça sent le trade win-win cette histoire !

WOJ BOMB ! Belle acquisition pour Phoenix puisque c’est Torrey Craig qui (re)vient renforcer les ailes des Suns, pendant que le sophomore Jalen Smith prend l’avion direction Indianapolis, colis auquel est ajouté un futur second tour de draft. Un trade qui peut paraître anecdotique sur le papier, mais qui ne l’est pas tout à fait. Côté Suns, on fait revenir un ancien de la maison, qui n’aura eu qu’à sous-louer son appart à Phoenix pendant six mois puisqu’il n’avait déménagé que l’été dernier. Toto avait bien aidé les Suns version 2020-2021 à atteindre les Finales NBA et son retour va pouvoir soulager un peu Jae Crowder et Mikal Bridges avec son profil assez similaire de 3&D, et ce l’année prochaine également puisqu’il ne sera agent libre qu’en 2023. Nouvel ajout de qualité en tout cas pour le banc des finalistes NBA en titre, qui possèdent déjà avec JaVale McGee, Cameron Johnson, Cameron Payne et consorts l’une des second units les plus solides de la Ligue. Tout bénef sachant que tu ne lâches qu’un second tour de draft, et clairement on s’en bat un peu les roustons des picks à Phoenix depuis que ça gagne, et ajoutons même à cela qu’ils grappillent un petit Aaron Holiday en plus aux Wizards, en scred.

The Pacers are finalizing a trade to send F Torrey Craig to the Suns for Jalen Smith and a future second-round pick, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022

Dans le sens inverse ? Tu lâches donc Jalen Smith, qui a montré de jolis progrès cette saison, et la plus belle paire de lunettes d’Arizona pose donc ses bagages dans l’Indiana. L’ailier fort né en… 2000, qui plus est doté d’une magnifique paire de lunettes ? Une seule envie : crier OPTIC 2000, mais blague à part, c’est une belle opération pour les Pacers qui rajoutent un nouveau jeune à potentiel à leur roster. Un mec super athlétique border freak et déjà bon défenseur, des qualités sous les cercles et particulièrement au rebond, une finition encore à polir mais une belle base ? Bah mince, on apprenait rapidement que Jalen ne devrait pas rester longtemps à Indianapolis. C’est en tout cas ce que rapporte Jake Fischer puisque le grand bonhomme pourrait poser ses valises loin du vestiaire de Rick Carlisle. Son profil pourrait intéresser un paquet de franchises et ce sont pour l’instant les Nuggets qui se montrent le plus agressif sur le dossier. Le fit serait plus qu’intéressant puisqu’en vue d’un potentiel run en Playoffs avec le retour de Jamal Murray, des petites minutes de Jalen Smith au relai d’Aaron Gordon et Nikola Jokic pourraient régaler. À noter que le boug est agent libre cet été, alors… où est-ce qu’il finira à la rentrée prochaine ? Ici on mise une pièce sur Hauts-de-Bienne, ville bien connue pour avoir un musée de la lunette. Ouais, on a fait nos recherches.

Ça bouge à Phoenix ! On se renforce clairement pour aller choper la bague avec un Torrey Craig qui connaît bien la maison, et de l’autre côté on rajoute un jeune à développer dans l’Indiana, à moins qu’il ne serve rapidement d’asset pour un autre projet. A première vue on part sur un trade win/win !

Denver Nuggets are one of the teams in the mix for Smith, sources said. https://t.co/mqdvQUXg4r — Jake Fischer (@JakeLFischer) February 10, 2022