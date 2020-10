Daryl Morey envoie un message d’amour à James Harden : « Il a transformé ma vie et a révolutionné le basket »

En décidant de quitter ses fonctions de manager général des Rockets, Daryl Morey a mis fin à une aventure de plus de 14 ans entre lui et la franchise de Houston. Une aventure marquée notamment par sa relation avec James Harden, à qui il a tenu à rendre hommage dans sa lettre d’adieu.

Daryl Morey et James Harden, voici les deux personnages qui ont véritablement caractérisé les Rockets ces dernières années. Les deux sont quasiment indissociables. Le premier a fait venir le second à la fin du mois d’octobre 2012, faisant ainsi de lui le nouveau visage et la pierre angulaire de la franchise de Houston. Morey a tenté énormément de choses pour construire l’équipe la plus compétitive possible autour du Barbu et maximiser le talent de ce dernier, qui s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs offensifs de la NBA à H-Town, voire même l’un des meilleurs attaquants de l’histoire. Sans aucun doute, Morey a donc joué un rôle important dans le développement d’Harden, et James lui a renvoyé l’ascenseur en enchaînant les saisons XXL. Alors oui, sur le plan collectif, il y a un goût d’inachevé dans le sens où les Fusées n’ont jamais réussi à aller plus loin que les Finales de Conférence Ouest malgré de belles saisons régulières (dont une à 65 victoires en 2017-18), mais la relation forgée au fil des années restera gravée dans le cœur de Daryl. Sur une page du Houston Chronicle, après avoir remercié les fans et l’ensemble des membres de la franchise texane, Morey a envoyé un véritable message d’amour au numéro 13. Sortez les mouchoirs, c’est tout mignon.

« Une page entière pourrait être dédiée uniquement à James. Il a non seulement transformé ma vie, mais il a également révolutionné le basket comme quasiment aucun joueur avant lui, et il continue de le faire. Le jeu est joué différemment à cause de James, et sur chaque playground de la planète, la prochaine génération de talents étudie son jeu et l’imite. »

Au fil du temps, on a pris l’habitude d’entendre de grosses déclas de la part de Daryl pour mettre en avant son poulain, l’ancien GM allant jusqu’à dire que James Harden est aujourd’hui un meilleur scoreur que Michael Jordan. Et avec ce message rempli de gros cœurs dans les yeux, on voit une nouvelle fois l’admiration de Morey pour le Barbu. Clairement, même si aucune bannière n’a été accrochée au plafond du Toyota Center, les Rockets de ces dernières années ont marqué la NBA sous l’impulsion d’Harden et la volonté de Daryl Morey de bousculer les codes. Les analytics, les 3-points à outrance, les gros transferts, la mise en place de différents styles de jeu, le small ball ensuite transformé en micro-ball (big up à Mike D’Antoni)… autant d’aspects qui ont influencé la Ligue, mais qui ont aussi dérangé beaucoup de monde. Au final, au milieu de tout ça, il y a toujours eu cette relation de travail entre Morey et Harden, une relation qui allait bien plus loin que la simple collaboration.

« Je n’arrive pas à croire que je n’aurai pas d’autre session stratégie avec James. J’ai adoré travailler avec lui sur la manière d’attirer ses coéquipiers Hall of Famers Dwight Howard, Chris Paul et Russell Westbrook aux Rockets. Je continuerai à le soutenir pour qu’il gagne un titre à Houston. C’est comme ça que l’histoire doit se terminer. »

Daryl Morey va laisser son costume de manager général des Rockets pour se concentrer uniquement sur celui de supporter numéro un de James Harden. Pas sûr que l’histoire se termine par un titre NBA, mais le Barbu aura toujours Daryl de son côté.

Source texte : Houston Chronicle