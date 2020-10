Un transfert de Derrick Rose aux Lakers pourrait être dans les tuyaux : parfait pour ceux qui aiment les roses jaunes

Auteur d’une belle saison à Detroit après sa renaissance aux Wolves, Derrick Rose a confirmé qu’il avait toujours largement sa place en NBA. Et visiblement, la carrière de l’ancien MVP aurait des chances de se poursuivre chez les champions en titre, rien que ça.

La rumeur Derrick Rose aux Lakers ne date pas d’aujourd’hui. Déjà, en début d’année, lorsque la trade deadline approchait doucement, il y avait eu des bruits de couloir concernant une potentielle arrivée de Derrick dans la Cité des Anges. Finalement, Rose était resté dans le Michigan pour continuer sa solide campagne avec les Pistons (18,1 points et 5,6 passes à 49% au tir dans un rôle de sixième homme), tandis que LeBron James et ses copains avaient décidé de miser sur un autre joueur de Detroit, Markieff Morris, recruté après un buyout. Depuis, la situation a un peu évolué de part et d’autre, ce qui pourrait ouvrir la porte à un possible transfert si l’on en croit Sean Deveney de Heavy.com, qui cite un manager général anonyme comme source. Du côté de Detroit, la franchise est officiellement partie dans une nouvelle direction avec l’échange d’Andre Drummond aux Cavaliers contre trois Twix en février dernier. Elle suit désormais le panneau reconstruction, et qui dit reconstruction dit place aux jeunots. Sachant que Derrick vient d’avoir 32 ans, un transfert aurait du sens, surtout que sa cote est encore assez élevée. Certes, y’a pas grand monde sur le poste de meneur à Detroit, mais on imagine que les Pistons prendront un point guard à la prochaine Draft, même si rien n’est décidé pour l’instant. Chez les Lakers, qui viennent tout juste de remporter leur 17è titre, recruter Rose pourrait donner un coup de boost au backcourt, surtout si certains décident d’aller voir ailleurs dans les semaines à venir.

Parce que oui, deux joueurs importants du collectif angelino seront sur le marché durant l’intersaison. On a déjà parlé de Rajon Rondo, le meneur vétéran, mais ça sera aussi le cas de l’arrière Kentavious Caldwell-Pope, également précieux en Playoffs. Ces deux-là semblent intéressés pour continuer l’aventure à Los Angeles et aider la franchise californienne à défendre son titre remporté chez Mickey, mais des départs ne sont pas à exclure car ils seront forcément sur les tablettes de quelques franchises en recherche d’expérience. On imagine qu’en cas de non-prolongation, la rumeur Derrick prendra de plus en plus d’ampleur et il faudra alors trouver un terrain d’entente avec les Pistons sur les modalités d’un transfert, Rose rentrant dans la dernière année de son contrat actuel pour un salaire de quasiment 7,7 millions de dollars en 2020-21. Comme le mentionne Sean Deveney, Kyle Kuzma pourrait potentiellement servir de base pour un échange. Originaire de Flint dans le Michigan, Kuz rentrerait en quelque sorte chez lui et à 25 piges, il correspondrait assez bien au projet de reconstruction des Pistons. Deveney met également en avant la situation contractuelle du bonhomme, en soulignant qu’il sera agent libre restrictif dans un an. Le prolonger alors que l’intersaison 2021 – qui sera remplie de gros poissons – arrive bientôt ne semble pas faire partie des plans des Lakers aujourd’hui. Alors pourquoi pas l’utiliser en tant que monnaie d’échange ?

On devrait y voir plus clair dans quelques semaines, mais ce n’est sans doute pas la dernière fois que Derrick Rose et les Lakers sont cités dans la même phrase. Une arrivée à Los Angeles lui permettrait aussi de retrouver LeBron James, avec qui il a joué à Cleveland pendant… 16 matchs en 2017-18.

