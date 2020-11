Dernière année de contrat à venir pour Rudy Gobert : alors, extension XXL au Jazz ou nouveau défi pour Gobzilla ?

Dans une séquence de l’émission « beIN Center » de dimanche dernier, Rémi Reverchon a imaginé, fictivement, les possibilités qui pourraient s’offrir à Rudy Gobert s’il était amené à partir du Jazz. L’occasion de faire le point sur la situation de notre pivot français préféré.

Cocorico. Alors qu’ils recevaient notre Frenchie Rudy Gobert dans l’émission « beIN Center », les copains de beIN Sports ont pu se laisser prendre au jeu suivant : imaginer vers quelle franchise pourrait se diriger le pivot français s’il devait quitter l’Utah. Entrant dans sa dernière année de contrat à Salt Lake City, le Gobzilla peut donc potentiellement se retrouver Unrestricted Free Agent en 2021 si les négociations n’aboutissent pas avec le Jazz. Ce n’est donc pas impossible que notre grand dadais bleu blanc rouge se retrouve dans la raquette d’une autre franchise NBA dans un futur pas si lointain, même via un transfert. Présent chez les Mormons depuis qu’il est dans la Grande Ligue, le néo-All Star et double Défenseur de l’Année – candidat à une prolongation supermax – pourrait peut-être avoir envie de voir du pays pour viser plus haut qu’une demi-finale de conférence, où il est bloqué depuis quelques années avec ses copains de SLC. On vous aime bien les fans du Jazz, mais il y a plus sérieux pour jouer le titre. Du coup, si on veut spéculer un peu, où pourrait bien se retrouver le géant de Saint-Quentin ? L’ami Rémi Reverchon propose donc quatre idées : les Celtics, les Warriors, les Mavericks, et les Nets.

Pour Boston, voir Rudy avec un maillot vert, ça ferait franchement kiffer. Alors que le poste de pivot est souvent considéré comme un poste à renforcer chez les C’s, c’est clair que la Stifle Tower serait un ajout de poids et de taille. Il retrouverait en plus son compatriote Vincenzo Poirier. Ça pourrait même être drôle de l’envoyer là-bas en échange de… Gordon Hayward par exemple, dédicace aux copains mormons. S’il devait rester à l’Ouest, le voir comme la tour de contrôle du jeu défensif des Warriors avec Draymond Green, ou le voir associé à Kristaps Porzingis et Luka Doncic chez les Mavs, c’est le genre d’image qui fait rêver. Pour les Dubs, on sait qu’ils cherchent un pivot pour l’année prochaine, eux qui sont souvent associés à James Wiseman, l’une des pépites de la Draft 2020. Golden State vise un intérieur athlétique et plutôt mobile, pas forcément les qualités premières de Rudy, mais Steve Kerr ne dirait sans doute pas non. Côté Mavs, une connexion européenne avec Luka et KP, on signe tous les jours pour ça. Enfin, retour à l’Est, chez les Nets : sur le papier, ça fait joli mais on a du mal à imaginer notre Français dans le Run & Gun 2.0 de Steve Nash – Mike D’Antoni – Amar’e Stoudemire, et ça fait bien longtemps que MDA n’a pas vu un joueur de plus de 2m15 d’aussi près. Et sinon, petite proposition de la maison, pourquoi pas les Clippers pour booster la défense intérieure de l’autre équipe de Los Angeles, et ainsi pouvoir rivaliser avec les meilleurs big men de la NBA ?

Dans tous les cas, le dossier du double DPOY sera intéressant à suivre. Le Jazz va-t-il faire le maximum pour le prolonger, quitte à faire sauter la banque ? Avec la grosse prolongation probable de Donovan Mitchell, Utah et Rudy vont-ils trouver un accord sur un deal moins élevé afin de continuer l’aventure ensemble ? Les Mormons vont-ils décider de transférer Gobert pour éviter le risque de le perdre sans contrepartie en 2021 ? Voilà les questions qu’on peut se poser aujourd’hui par rapport à son avenir. Mais au final, peu importe où se retrouvera The French Rejection, car il est certain que ses bras de 1 245 km de long continueront à effrayer un paquet de joueurs NBA pendant encore pas mal d’années.

Quoi qu’il en soit, alors que notre Rudy national semble bien parti pour disputer sa dernière année de contrat dans l’Utah, sa domination défensive et son impact dans les raquettes font clairement de lui un joueur qui va animer les rumeurs dans les mois à venir si aucune prolongation n’est signée bientôt.

Source texte : beIN Sports – Twitter