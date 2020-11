Les Pelicans en contact avec des contenders pour un transfert de Jrue Holiday : préparez-vous, un gros deal pourrait bientôt tomber !

Il y a deux jours, dans notre papier dédié à l’intersaison des Pelicans, on se demandait si Jrue Holiday était en instance de départ. Visiblement, c’est fort possible. En effet, un transfert pourrait bientôt avoir lieu car la franchise de la Nouvelle-Orléans serait actuellement en train de discuter avec plusieurs équipes, et pas n’importe lesquelles…

Décidément, Shams Charania est déchaîné depuis hier. Entre les modalités de reprise, la rumeur James Harden aux Sixers et maintenant cette info sur Jrue Holiday, l’insider enchaîne les petites breaking news pendant que le Woj doit mater les élections. Souvent dans les rumeurs de transfert mais toujours en Louisiane, le vétéran de 30 ans serait actuellement au centre des discussions pour un potentiel échange. On a l’habitude avec Jrue Vacances mais on a l’impression que c’est un peu plus sérieux aujourd’hui. Pourquoi ? Déjà parce que la Nouvelle-Orléans vient d’engager un nouveau coach en la personne de Stan Van Gundy. Certains pensaient que l’arrivée de cet entraîneur bien connu dans le milieu NBA augmenterait les chances de voir Holiday rester à NOLA, car on parle quand même d’un joueur qui peut aider à faire gagner des matchs tout de suite. Mais vu cette info de Shams, on se dit que cela a peut-être eu l’effet inverse, même si on ne sait pas vraiment ce qui se passe en coulisses du côté des Pels. Du coup, on arrête de spéculer et on s’en tient aux faits. Les Pelicans discutent et au bout du fil, il y aurait des contenders. Pas étonnant car comme dit juste au-dessus, Jrue est le genre de gars qui peut aider n’importe quelle équipe ambitieuse souhaitant franchir un cap supplémentaire en Playoffs. Un mec capable de tourner en 20 points – 7 passes – 5 rebonds et qui fait partie des meilleurs défenseurs de la NBA à l’arrière (0,8 contre et 1,6 interception l’an passé). Par contre, Shams n’a pas dévoilé l’identité de ces équipes, mais on imagine bien les Bucks, les Nuggets, le Heat ou encore les Nets se renseigner actuellement sur les possibilités de trade.

The New Orleans Pelicans are openly discussing star Jrue Holiday in trade talks and several contending teams are pursuing, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 4, 2020

La situation contractuelle de Jrue Holiday rend la situation assez fluide, car il peut potentiellement devenir agent libre en 2021. Il lui reste deux années sur son contrat actuel, avec un salaire dépassant les 25 millions de dollars et une player option sur la saison 2021-22. Pour les Pelicans, il ne faut donc pas trop traîner sur le dossier s’ils ne considèrent pas Jrue comme un membre à part entière du projet actuel. Avec Zion Williamson, Brandon Ingram, Lonzo Ball et Cie, New Orleans possède un gros noyau de jeunes talents et Holiday n’est évidemment pas sur la même timeline. Son expérience, son niveau actuel ainsi que son professionnalisme sont des éléments précieux mais il se pourrait bien que NOLA préfère partir dans une autre direction, histoire de trouver le meilleur équilibre possible. Et pour le joueur, ça serait l’occasion d’évoluer dans une équipe qui joue le haut de tableau tout de suite. On adore le potentiel des Pelicans, y’a moyen que ça se qualifie en Playoffs en 2021, sauf qu’il va falloir attendre encore quelques années pour éventuellement jouer les premiers rôles. À 30 ans, Holiday n’a plus dix saisons calibre All-Star devant lui hein, et on imagine qu’il aimerait gagner quelques matchs de Playoffs en plus. Durant sa carrière, Jrue n’a remporté que deux séries au total. On voudrait bien le voir plus souvent dans les grands matchs le garçon, car on se souvient à quel point il avait rendu la vie impossible à Damian Lillard en 2018.

Les jours de Jrue Holiday en Louisiane semblent comptés. Après sept saisons chez les Pels, y’a moyen qu’il fasse bientôt ses valises pour découvrir un nouveau challenge, tandis que la franchise de la Nouvelle-Orléans est visiblement prête à passer à autre chose. Pas de doute, voilà l’un des gros dossiers de l’intersaison.

Source texte : The Athletic