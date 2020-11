La NBA se tâte en vue de la saison prochaine ? Ne vous tâtez plus parce qu’on a des propositions, y’a plus qu’à taper dedans

La dernière ligne droite est proche en NBA concernant la manière avec laquelle se déroulera la saison prochaine. Début le 22 décembre ? Le 18 janvier ? All-Star Game ou pas All-Star Game ? Et votre colin, avec ou sans patates ? On a fait le point ce matin ici-même, mais afin d’aider au mieux les cousins, voici quelques propositions « maison » afin d’allier plaisir et efficacité à la reprise. Y’a plus qu’à piocher.

Le delta entre les top franchises et le fond de l’étang est de plus en plus large depuis que les meilleurs joueurs de la Ligue ont décidé de se regrouper au sein de superteams un peu cheatées. Idée pour homogénéiser tout ça ? Isoler les rencontres entre les Cavs et les Lakers, par exemple, et faire jouer LeBron James avec Cleveland. Une chance de plus pour les Cavs de doubler leur nombre de victoire dans la saison, l’assurance de faire un carton en audience et avoir droit à 42 minutes de full Caruso à la mène, aux fléchettes on appelle ça un triple 20.

Faire évoluer les Knicks uniquement à domicile. Les pauvres ont déjà un peu de mal à enchaîner deux victoires de suite, possible même que ce ne leur soit pas arrivé depuis trois ans, alors on est gentil dans les bureaux et on leur donne une chance supplémentaire de sortir la tête de l’eau.

Dans la même veine tiens, faire débuter les matchs des Wolves avec un handicap de vingt points pour leur adversaire. Les licenciés français connaissent bien ça, car qui n’a jamais vécu un match de Coupe de France débuté à +20 pour Bellegarde et terminé à +40 pour Poligny. Spoiler, Bellegarde c’est les Wolves et Poligny c’est les 29 autres équipes de NBA.

Faire évoluer les Knicks à l’extérieur. On a déjà changé d’avis, parce qu’en fait ça vaut peut-être mieux d’éviter un an de massacre visuel aux die-hard fans du Garden. Ambiance garantie à chaque match peut-être, mais 90% de touristes alors on s’en cogne, ils n’ont qu’à aller voir des matchs des Nets.

Prévoir quinze rencontres entre les Pacers de T.J. Warren et le Heat de Jimmy Butler, parce qu’on est comme les Lopez nous, on aime bien la castagne. Pas une super idée pour Indiana par contre, ça pue le bilan à 2-13.

Prévoir quinze rencontres entre les Nuggets et le Jazz. Comme ça Jamal Murray et Donovan Mitchell seront élus co-MVP 2020-21.

Retirer les Knicks du calendrier. On a encore changé d’avis et cette fois-ci c’est la dernière. On a tourné et retourné le problème dans tous les sens, les Knicks sont nuls, ils n’intéressent personne, ils nous font perdre notre temps et n’arrivent pas à comprendre que Frank Ntilikina est le meilleur meneur de sa génération.

Ne faire jouer Kevin Durant que contre des franchises plus faibles que les Nets. Parce qu’on sait tous qu’à la moindre défaite KD rejoindra son bourreau afin de se rendre la vie plus confortable.

Mettre au courant les joueurs NBA qu’il existe un jeu nommé TrashTalk Fantasy League et qu’il conditionne nos journées, humainement parlant. Merci bien messieurs, ça évitera à Trae Young de tenter un tir de l’autre bout du terrain à la fin de chaque quart-temps. Parce que lui ça le fait rire, mais nous ça fait -2 à chaque fois.

All-Star Game ou pas All-Star Game, autant signifier tout de suite à Aaron Gordon qu’il ne gagnera pas le Slam Dunk Contest. Et donc qu’il ne gagnera rien tout court.

On peut rétrograder les Kings ? Ca fera déjà trois ou quatre matchs en moins pour tout le monde, cordialement. Et si on pouvait les interdire de Draft aussi, ce serait pas mal.

Même si les Clippers terminent la saison régulière avec un petit 64-8 des familles, pas besoin de les faire participer aux Playoffs. Autant mettre le neuvième à leur place, ou le dixième, enfin bref, parce que l’important c’est qu’on sait tous comment ça se terminera en Playoffs.

Alors c’est un peu tiré par les cheveux, on le concède, mais on est tellement perdus en ce moment qu’on n’a rien trouvé de mieux que d’écrire ce genre d’article après avoir ingéré un litre d’eau de vie cul-sec. Allez, santé.