On a une update concernant Zion Williamson : l’update c’est qu’on n’a pas d’update, tu parles d’une update

Quand verra-t-on Zion Williamson sur les parquets ? C’est la question qu’on continue de se poser du côté de la Nouvelle-Orléans, Zion n’ayant toujours pas joué la moindre minute cette saison. En ce jeudi 6 janvier 2022 et après trois semaines de silence, on a une petite update le concernant. Enfin « update », c’est un bien grand mot hein.

Update : terme anglais signifie mettre à jour, réactualiser. Dans le jargon NBA, une update, c’est quand une nouvelle information tombe concernant un dossier spécifique, bref quand on a du neuf, quand on apprend quelque chose. Mais parfois, dans le merveilleux monde de la Grande Ligue, on a l’impression d’apprendre quelque chose avant de se rendre compte qu’en fait, on n’en sait pas beaucoup plus. Exemple parfait : la rééducation de Zion Williamson. Victime d’une fracture au pied droit cet été, Zion va poursuivre cette dernière du côté de Portland, qui se trouve à environ 4 000 kilomètres de la Nouvelle-Orléans, où sont basés les Pelicans. Voilà, c’est ça l’info. Pourquoi Portland ? On a cherché la raison mais on n’a pas trouvé. Mais ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas pour la météo parce que l’Oregon début janvier, c’est 10 degrés avec de la pluie presque tous les jours. Là typiquement, vous avez l’impression d’avoir appris quelque chose mais on ne sait toujours pas quand Zion va revenir. On ne sait pas non plus si sa rééducation se passe bien. Et aucun examen supplémentaire ne semble avoir été réalisé depuis l’injection réalisée mi-décembre. Bref, on est sur un cas d’école d’une update qui ne sert pas à grand-chose, et on dit ça sans manquer de respect à Andrew Lopez d’ESPN, qui fait un excellent boulot pour couvrir les Pelicans chaque jour.

Des updates sur la rééducation de Zion… sans trop avoir d’update🤷‍♂️ https://t.co/4eJaYcxo6Y — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2022

Si on n’en sait donc pas beaucoup plus sur l’état de Zion Williamson, ce dernier a tout de même lâché un communiqué dont vous pouvez retrouver la traduction juste en dessous.

« Comme vous pouvez l’imaginer, c’est un processus très difficile pour moi. Je sais qu’il y a encore du travail à effectuer avant de pouvoir revenir sans risque sur les parquets, mais je vais continuer à prendre le temps nécessaire pour pouvoir retrouver mon équipe et représenter du mieux possible les fans des Pelicans ainsi que la ville de la Nouvelle-Orléans. Le basket, c’est tout pour moi, et je tiens à remercier l’organisation des Pelicans et tous ceux qui me soutiennent durant ce processus – ma famille, mes amis, mes coéquipiers, mes coachs, le staff, les fans, et chaque personne qui était derrière moi pour m’encourager quand j’en avais le plus besoin. »

Pour info, cette décision de poursuivre la rééducation loin des Pelicans a été prise mutuellement par Zion et la franchise du Bayou, qui va évidemment continuer à superviser son phénomène. On tient à préciser car on sait que les rumeurs entourant le bonhomme peuvent aller très vite. De (vraies) updates concernant le statut de la star des Pels devraient en tout cas sortir au cours des semaines à venir et on en saura plus à ce moment-là.

Alors que la mi-saison approche à grands pas, le retour de Zion Williamson est encore loin. Et plus on avance dans le flou, plus un retour de Zion cette année semble compromis. Est-ce qu’on se dirige vers une saison blanche ? On aura peut-être un début de réponse lors de la prochaine… update.

Source texte : ESPN