Blessé la nuit dernière face à OKC, Marvin Bagley en sait un peu plus sur son sort. L’ailier-fort souffre d’une contusion osseuse et d’une entorse du genou droit. Il devrait être absent 3 à 4 semaines. Paye ta bonne nouvelle…

Very bad trip. C’est le nom d’une trilogie avec Bradley Cooper mais aussi le sentiment qu’un joueur NBA ressent lorsqu’il se blesse avant même le début de la saison. En pleine préparation avec les Pistons, Marvin Bagley est donc notre client malheureux du jour. Blessé contre le Thunder au bout de même pas une minute, l’intérieur de Detroit était resté au sol après une perte d’appui bien flippante.

On imaginait déjà le scénario cata et finalement Bagley ne sera absent « que » 3 à 4 semaines nous apprend Marc Stein du New York Times. Un moindre mal quand on voit les images.

The Pistons say Marvin Bagley III will miss 3-to-4 weeks after an MRI revealed a bone bruise and sprained medial collateral ligament in Bagley’s right knee.

More NBA from me: https://t.co/A6ycVm5PUQ

— Marc Stein (@TheSteinLine) October 12, 2022