Plus qu’une semaine avant la reprise officielle de la NBA et les équipes montent tranquillement en régime dans cette pré-saison. Elles seront seize sur le pont cette nuit pour travailler la condition physique et les automatismes. Petit tour d’horizon des matchs au programme.

#Programme du jour

1h : Pacers – Knicks

1h : Cavaliers – Hawks

1h : Sixers – Hornets

1h30 : Bucks – Nets

1h30 : Heat – Pelicans

4h : Lakers – Wolves

4h : Suns – Kings

4h30 : Clippers – Nuggets

Comme toujours, il faudra avoir des yeux partout dès le début de la soirée. Regarder les passes de Tyrese Haliburton face aux Knicks de Jalen Brunson (Evan Fournier sera au repos) ou Joel Embiid face à la raquette monstrueuse de Charlotte (lol) pourrait être bien fun mais on est davantage tenté par un Cavaliers – Hawks qui sent bon la nouveauté et l’ambition à l’Est. Deux franchises mais aussi deux situations différentes avec Atlanta qui a fait le plein contre Milwaukee du côté d’Abu Dhabi (2/2) alors que Cleveland cherche toujours sa première victoire dans cette pré-saison. S’agissant des joueurs en tenue, la présence de Dejounte Murray est incertaine à cause de spasmes au niveau du dos.

Autre salle mais on reste dans une ambiance de Playoffs avec les Bucks qui reçoivent les Nets. Mis au repos comme les autres starters hier face à Chicago, on espère voir Giannis Antetokounmpo fouler le terrain ce soir pour ce qui est le dernier match de pré-saison de Milwaukee. Côté Nets, aucune blessure à signaler pour le Big 3 et Kyrie Irving pourrait faire son retour après avoir manqué le dernier match pour cause de nouvelle paternité. Même sur vingt minutes, un petit duel Giannis / KD serait bien sympatoche pour nous mettre l’eau à la bouche avant le début de saison. On gardera également un œil sur le Miami – New Orleans, qui a tout pour être spectaculaire, même si plusieurs garçons pourraient rester sur la touche (Ingram et McCollum sont incertains notamment).

On finit notre nuit comme toujours sur la cote Ouest. Pas de Rudy Gobert contre les Lakers, le pivot est laissé au repos et les débuts du duo GOB-KAT devront donc attendre. Chris Finch a ouvert la porte à une première ce vendredi pour la nouvelle raquette locale. Côté L.A., on n’a pas beaucoup vu le Big 3 en action mais Darvin Ham a dit à Dave McMenamin que les deux derniers matchs de pré-saison seraient considérés comme des matchs de saison régulière. En langue courante, ça veut dire LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook en tenue, mais qui peut prévoir les plans du coaching staff.

Et si les Kings continuaient leur folle pré-saison ? 2 matchs, deux victoires, deux fois +30 contre deux rivaux dans la course aux Playoffs à l’Ouest. De quoi mettre un peu de sourire du côté de Sacramento même s’il ne s’agit que de matchs de préparation. Pour cette rencontre chez les Suns, Mike Brown pourrait être privé de sa pépite Keegan Murray, malade. Enfin, les Clippers finissent leur répétition générale avec un affrontement contre des Nuggets possiblement amoindris (Jokic et Murray sont listés incertains). L’occasion de savoir, peut-être, qui débutera à la mène entre John Wall et Reggie Jackson. Les deux guards ont chacun débuté une rencontre. C’est le temps de les départager pour Tyronn Lue.