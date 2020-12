Le MLK Day nous réserve encore du très lourd : 10 matchs dont un Nets – Bucks et un Lakers – Warriors, vive le 18 janvier 2021

Rendez-vous incontournable de la saison, le troisième lundi de janvier honorera – cette année encore – la mémoire de Martin Luther King. En souvenir du pasteur, la NBA met les bouchées doubles et propose une grande fête du basket. 2021 ne fera pas exception puisque pas moins de dix matchs seront au programme sur toute la journée… dont certains à des horaires français.

La NBA a beau être chamboulée par la crise sanitaire qui l’oblige à revoir son calendrier, certaines dates restent inamovibles. Après avoir annoncé un Christmas Day royal et une Opening Night non moins excitante, la Grande Ligue a dévoilé le reste de son calendrier vendredi, ne manquant évidemment pas de nous réserver une dose bien conséquente de basket le lundi 18 janvier pour le Martin Luther King Day. Dix affiches alléchantes avec l'(excellente) habitude prise de nous offrir en ce jour-là des matchs dès 18h heure française.

Menu du jour ? Une légère entrée, à 18h donc, Knicks – Magic (que l’on ne vous en voudra pas de rater). Dès 20h, hors-d’œuvre avec les Wizards de Russ’ et Beal qui accueilleront les Cavaliers… Un peu pénible ? Pas de problèmes, dès 20h30, vous pourrez vous pencher sur un Hawks – Wolves qui promet un peu plus, soirée toujours de gala pour Atlanta, ville natale de Martin Luther King. Le marathon continuera à 21h avec Miami qui reçoit Detroit mais aussi un alléchant Portland – San Antonio. On arrive tranquillement vers le plat de résistance avec Ja Morant et ses Oursons qui voudront éviter le coup de chaud des Suns de Booker à 23h. Bascule dans la nuit pour les audacieux… qui ne le regretteront pas. À 1h30, énorme choc en perspective avec les Bucks qui se rendent chez les Nets, sans oublier un affrontement Raptors – Mavericks qui devrait nous offrir une leçon tactique. Enfin, s’il vous reste de la place, digérez rapidement le Bulls – Rockets de 2h du mat’ car à 4h, c’est l’affiche de la nuit : Lakers – Warriors. L’occasion en prime time pour Stephen Curry et ses hommes de montrer, chez le champion en titre, que Golden State est bel et bien de retour… On vous souhaite un bon appétit, bien sûr.

Beaucoup d’infos ? Ne vous en faites pas, on vous récapitule tout ça, sortez votre calepin, vous n’aurez aucune raison de rater toutes ces belles rencontres, on vous met même entre parenthèses l’horaire pour l’Hexagone :

Knicks – Magic (18h)

Wizards – Cavaliers (20h)

Hawks – Wolves (20h30)

Heat – Pistons (21h)

Blazers – Spurs (21h)

Grizzlies – Suns (23h)

Nets – Bucks (1h30)

Raptors – Mavericks (1h30)

Bulls – Rockets (2h)

Lakers – Warriors (4h)

Du très lourd de prévu pour ce MLK Day et… du moins bon aussi. Si nous sommes toujours content de voir du basket à horaire raisonnable pour un Français, il va falloir tenir bon cette nuit-là encore pour vivre pleinement une soirée toujours très plaisante. Cochez vos cases, préparez le pop-corn ou votre café selon l’heure de jeu de votre franchise de cœur. Rendez-vous le 18 janvier prochain.

Source texte : ESPN