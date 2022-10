Plus que trois nuits de pré-saison à se coltiner, certains diront qu’il est temps que ça cesse mais ici on préfère prendre ce qu’on nous donne et nous gargariser de ces rencontres qui ne veulent pas dire grand chose mais qui nous offrent parfois de drôles d’histoire à raconter. Cette nuit ? Encore quelques jolies perfs alors on vous récapitule tout ça.

Les résultats de la nuit

Quelques grosses affiches cette nuit avec notamment un teaser des finales de conférences 2023 à l’Est, Bucks – Nets, et un autre des finales de conférence 2024 à l’Est, Cavs – Hawks. On est comme ça nous, on se positionne. Giannis Antetokounmpo a en tout cas montré cette nuit qu’il n’était pas un joueur si dominant qu’on voulait bien le dire (6/21 au tir), alors que le duo KD / Irving continue de préchauffer et que Ben Simmons est bien parti pour tourner à 14 passes de moyenne cette saison. Chez les plus jeunes ? Darius Garland et Donovan Mitchell n’ont pas été spécialement adroits mais toujours plus que Trae Young (3/17) et ce sont donc les Cavs qui se positionnent (pas du tout) pour cette fameuse finale de conf très clairement imaginaire.

Dans les autres matchs ? On a overkiffé Obi Toppin mais en face c’est le dénommé Nembhard et, surtout, el crackito Bennedict Mathurin qui nous a mis le smile avec 27 pions, on a vu les Hornets encaisser la quatrième de leurs 70 défaites de la saison et Bam Adebayo et Tyler Herro se sont occupés des Pelicans. En fin de nuit les Lakers nous proposaient une nouvelle lineup avec, cette fois-ci, Lonnie Walker associé à Russell Westbrook et Pat Bev sur le backcourt, LeBron James en a collé 25 et Anthony Davis a dominé dessous même si Naz Reid s’est pris pour Wilt Chamberlain en première mi-temps et si Luka Garza n’a rien à envier à Stephen Curry. A Phoenix les Suns avaient laissé tout le monde au repos, Duane Washington s’est montré avec 31 pions et… 11 ballons perdus, et du coup les Kings en ont profité pour conforter leur statut de meilleure équipe all-time de NBA entre juillet et octobre. A Denver pour finir, John Wall n’a joué que 10 minutes mais semble VRAIMENT en forme et il a mangé du pop-corn en plein quatrième quart, Norman Powell en a collé 34 à 200% au tir alors que Nikola Jokic a semble-t-il décidé de ne prendre aucun tir avant le début de la saison régulière et que Moussa Diabaté a dépassé Jordan et Carter en devenant le meilleur dunkeur de l’histoire.

Quelques images de la nuit

No hesitation from The Beard in transition 😤 Watch Now on the NBA App

📲 https://t.co/rtPKXguWaF pic.twitter.com/mKvAiaU1Mj — NBA (@NBA) October 12, 2022

Hop-step. Turn around. 🪣 Dejounte Murray getting to it for the @ATLHawks Live Now on the NBA App 📲 https://t.co/rtPKXguWaF pic.twitter.com/FjJh0s5aoP — NBA (@NBA) October 12, 2022

Jarrett Allen with an emphatic block! Live Now on the NBA App

📲 https://t.co/rtPKXguWaF pic.twitter.com/qScSvNRgyn — NBA (@NBA) October 12, 2022

OH MY OBI TOPPIN ‼ pic.twitter.com/bYvxmc3Lg8 — NBA (@NBA) October 12, 2022

Nic Claxton finishing with some finesse on ESPN! pic.twitter.com/EqOTxqHGQk — NBA (@NBA) October 12, 2022

🚨 Gabe Vincent beats the Q1 buzzer from deep! Start Your 7-Day Free Trial

📲 https://t.co/rtPKXguWaF pic.twitter.com/ntx3KkEKWy — NBA (@NBA) October 13, 2022

Ben Simmons has 7 dimes and it’s only the start of Q2! Live Now on ESPN pic.twitter.com/s8mUOT2Pp8 — NBA (@NBA) October 13, 2022

Joel Embiid swoops in for the chase-down rejection ❌ Watch Now on NBA League Pass

📲 https://t.co/rtPKXguol7 pic.twitter.com/ZpomCi4ByG — NBA (@NBA) October 13, 2022

🚨 ROYCE O’NEALE BEATS THE 1st HALF BUZZER FROM HALFCOURT! pic.twitter.com/hjS1oaltfw — NBA (@NBA) October 13, 2022

🤯 BENN MATHURIN BREAKS OUT THE WINDMILL pic.twitter.com/1XOdpW3pDf — NBA (@NBA) October 13, 2022

LeBron slicing through the lane! Live Now on ESPN pic.twitter.com/6kQCuf6PWe — NBA (@NBA) October 13, 2022

👑 LeBron ripping it down in transition! pic.twitter.com/ugg9z8o8ai — NBA (@NBA) October 13, 2022

LeBron gets a friendly bounce 😅 Live Now on ESPN pic.twitter.com/BtcnQ2OsTq — NBA (@NBA) October 13, 2022

Kevin Huerter & Domas Sabonis working the 2-man game to perfection *chef’s kiss* Watch Now on the NBA App

📲 https://t.co/rtPKXgcMWx pic.twitter.com/89S743o41Y — NBA (@NBA) October 13, 2022

Ish Wainright sends this dunk attempt packing 🧳 pic.twitter.com/HzbIOnETfu — NBA (@NBA) October 13, 2022

Tyler Herro & Bam Adebayo combined for 48 PTS & 6 BLK 🔥@raf_tyler: 23 PTS, 4 REB, 4 BLK@Bam1of1: 25 PTS, 5 AST, 2 BLK pic.twitter.com/V4n6GPZp8L — NBA (@NBA) October 13, 2022

🤯 MOUSSA DIABATE PUTS DOWN AN ABSOLUTE POSTER! pic.twitter.com/TLRw8ZRqpC — NBA (@NBA) October 13, 2022

🏀 #NBAPreseason Final Score Thread 🏀 Kyrie and KD combined for 42 PTS to lead the @BrooklynNets to the win in #NBAPreseason action! Kyrie Irving: 23 PTS, 7 REB, 4 AST, 4 3PM

Kevin Durant: 19 PTS, 8 AST, 3 STL

Ben Simmons: 7 PTS, 8 REB, 10 AST, 2 STL pic.twitter.com/npjq7ZnRQ7 — NBA (@NBA) October 13, 2022



Le programme de ce soir :