Récap de la nuit NBA : ça va un peu mieux pour les Bucks, et ça va un peu plus mal pour les Clippers

Deux matchs au programme cette nuit et des fortunes diverses pour tes superstars préférées. Du sursis pour Giannis Antetokounmpo, quelques doutes pour Kevin Durant, la confirmation du niveau incroyable de Donovan Mitchell et Rudy Gobert et une odeur de roussi pour Kawhi Leonard. Allez zou, envoyez le récap de la nuit.

Les matchs de la nuit

Bucks – Nets : 86-83

Jazz – Clippers :

Ce qu’il faut retenir

Bucks – Nets : il ne fallait pas perdre, et les Bucks n’ont pas perdu. Une entame de match incroyable du duo Giannis / Middleton quand les Nets ne rentraient pas un tir, un écart de vingt points rectifié le temps d’un prout grâce à une étrange pause offensive de Milwaukee et à un énorme passage de Bruce Brown au poste… 5, et une deuxième mi-temps sous tension, caractérisée par un accrochage musclé entre Kevin Durant et P.J. Tucker et une défense giga-solide des Daims. Au final ? Un Giannis versatile mais essentiel évidemment, un Khris Middleton bouillant avec 35 points, et un KD qui loupera le shoot de l’égalisation au buzzer. Il a fait très chaud dans le Wisconsin et, spoiler, il fera encore plus chaud dimanche pour le Game 4.

Jazz – Clippers : match rondement mené par le Jazz, grâce à un phénoménal – UNE NOUVELLE FOIS – Donovan Mitchell, auteur de 27 points à la mi-temps et 37 au final, alors que Rudy Gobert a étrenné son troisième trophée de DPOY avec un sacré 13/20/2/3 des familles. Tous les snipers ont snipés, et si en face les Clippers ont fini par y croire grâce notamment un énorme… Reggie Jackson, les performances de Kawhi Leonard et Paul George sont restées trop discrètes, au moins autant que le coaching de Tyronn Lue fut inexistant. Le Jazz avance tranquillement vers son Graal, pour les Clippers il y a péril en la demeure.

Le top pick en TTFL : Khris Middleton

Quelques temps-forts de la nuit

Giannis Antetokounmpo : 15 points

Khris Middleton : 15 points Les Nets : 9 points https://t.co/Vu2Ihad1sP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2021

Fin du premier quart. 30-11 Bucks 15 points chacun pour Giannis et Middleton. 5/25 au tir pour les Nets. Appelez les pompiers. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2021

Bruce Brown est le… pivot que les Nets rêvaient d’avoir. 8-0 en cours pour BB, et Brooklyn est revenu à 6 points. pic.twitter.com/1xNHxPEbNT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2021

« Résumes le deuxième quart des Bucks en 25 secondes. »pic.twitter.com/OROYlc8OxN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2021

Premier quart-temps de MVP pour Giannis Antetokounmpo. Deuxième quart-temps compliqué pour Janice Antepounto. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2021

27 points à 11/16, dont 5/8 du parking.

C’est la mi-temps à Donovan Mitchell City.

Le Jazz mène de 13 points. pic.twitter.com/198OMJcmbf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2021

37 points à 15/29 pour Donovan Mitchell. 13 points, 20 rebonds, 2 steals et 3 contres pour le DPOY. 24 points pour Jordan Clarkson.

19 pour Tonton Ingles.

16 pour Bojan Bogdanovic. Injouables ? Pas loin. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2021

Le point sur les séries

Premier tour :

Bucks – Heat : 4-0

– Heat : 4-0 Nets – Celtics : 4-1

– Celtics : 4-1 Sixers – Wizards : 4-1

– Wizards : 4-1 Knicks – Hawks : 1-4

: 1-4 Clippers – Mavericks : 4-3

– Mavericks : 4-3 Nuggets – Blazers : 4-2

– Blazers : 4-2 Suns – Lakers : 4-2

– Lakers : 4-2 Jazz – Grizzlies : 4-1

Demi-finales de conférence :

Nets – Bucks : 2-1

– Bucks : 2-1 Sixers – Hawks : 1-1

: 1-1 Suns – Nuggets : 2-0

– Nuggets : 2-0 Jazz – Clippers : 2-0

